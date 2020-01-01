تأثير كريستيانو رونالدو .. زيدان "فاشل" هجوميًا مع ريال مدريد

ريال مدريد يعاني في بداية الموسم الحالي هجوميًا

يواجه نادي ريال مدريد أزمة هجومية مع المدرب زين الدين زيدان ظهرت بوضوح في هزيمة الفريق أمام قادش في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ريال مدريد خسر للمرة الأولى في تاريخه على أرضه أمام قادش بهدف نظيف ليجمع 10 نقاط في 5 مباريات لعبها حتى الآن في الليجا.

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وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ ريال مدريد لم يسجل سوى 6 أهداف فقط في أول 5 مباريات لعبها، إذ لم يحرز سوى في 3 لقاءات فقط ضد ريال بيتيس وريال بلد الوليد وليفانتي وفشل في التهديف أمام ريال سوسييداد وقادش.

وأشارت إلى أنّ هذه البداية هي الأسوأ تهديفيًا لريال مدريد منذ موسم 2010-2011 مع جوزيه مورينيو، والذي سجل 6 أهداف بعد 5 مباريات أيضًا، وانتهى الموسم وقتها بخسارة الدوري الإسباني والخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتحقيق لقب كأس ملك إسبانيا.

وأوضحت أنّ النادي الملكي تحت قيادة زيدان تأثر كثيرًا على الصعيد الهجومي دون كريستيانو رونالدو، ففي فترته الأولى لم يسجل في 9 مباريات فقط من أصل 149 مواجهة بنسبة فشل وصلت إلى 6% فقط.

بينما في فترته الثانية منذ الموسم الماضي، لم يسجل الفريق في 13 مباراة من أصل 67 أي بنسبة فشل بلغت 19%.

وأوضحت الصحيفة أنّ ريال مدريد مع زيدان أصبح يسجل أهدافًا أقل من عدد النقاط التي يحصدها، ففي الموسم الماضي حقق الدوري الإسباني برصيد 87 نقطة مسجلًا 70 هدفًا فقط، وفي الموسم الحالي يمتلك 10 نقاط محرزًا 6 أهداف فقط.

كما أنّه منذ استكمال النشاط بعد توقف جائحة كورونا في مايو الماضي، حقق ريال مدريد 12 انتصارًا في 15 مباراة (تعادل مرتين وخسر مرة) من بينها 8 مواجهات بفارق هدف واحد فقط، مما يؤكد صعوبة تسجيل الأهداف مع زيدان في الفترة الحالية.