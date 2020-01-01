تأثير غياب كريستيانو رونالدو والسلسلة تتوقف - أبرز أرقام لقاء ريال مدريد وليفانتي

أبرز أرقام مواجهة ليفانتي وريال مدريد

حقق ليفانتي الفوز على ريال مدريد بهدف نظيف في الجولة 25 من الدوري الإسباني ليمنح برشلونة صدارة الليجا قبل الكلاسيكو.

ريال مدريد فقد 5 نقاط في آخر مواجهتين بعد التعادل مع سيلتا فيجو والهزيمة من ليفانتي ليعقد الأمور عليه قبل لقاء برشلونة.

وتوقفت سلسلة اللاهزيمة في الليجا خلال الموسم الجاري مع المدرب زين الدين زيدان والتي امتدت إلى 15 مباراة منذ الخسارة من ريال مايوركا في أكتوبر الماضي.

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خوسيه مواليس الذي سجل هدف الفوز وأوقف السلسلة، أنهى أيضًا فترة غياب عن التهديف دامت 21 مباراة كاملة منذ أغسطس 2019 أمام ريال بلد الوليد.

وأصبح إقليم فالنسيا فأل سوء على المدرب زيدان، إذ لم يحقق أي انتصار هناك في آخر 6 زيارات، تعادل 4 مرات وخسر مرتين.

وبفوز ليفانتي، أصبح اللوس جراناتوس أول فريق ينتصر على برشلونة وريال مدريد على أرضه في موسم واحد منذ إشبيلية في موسم 2015-2016.

2 - Paco López is the first #LaLiga's manager to have won vs & both at home in a single season since Unai Emery for in the 2015/2016 season: 3-1 vs "Blaugranas" & 1-0 vs "the Whites". Motivating#levantemadrid #RealMadrid pic.twitter.com/rGkFZxCTHq — OptaJose (@OptaJose) February 22, 2020

ويظهر تأثير رحيل كريستيانو رونالدو بوضوح في اللقاء، إذ لم يسجل الملكي في 21 مباراة من أصل 93 (23%) مواجهة منذ مغادرة الهداف التاريخي، بينما بوجوده فشل في التهديف في 36 لقاء فقط من أصل 439 لقاء (8%).

كما حافظ برشلونة على تفوقه في عدد الأهداف بالليجا بعد أن تجاوز ريال مدريد وامتلك 6151 هدفًا بخماسيته في مرمى إيبار.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يحقق ثاني أسوأ بداية له في الليجا بعد جمع 53 نقطة في 25 جولة، أما الأسوأ فكانت في موسم 2017-2018 بتحقيق 51 نقطة فقط.