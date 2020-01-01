تأبين ميسي لمارادونا يحطم الأرقام القياسية على مواقع التواصل الاجتماعي

احتفال ميسي قلب العالم

تسبب احتفال ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، بهدفه في شباك أوساسونا والذي أهداه إلى الراحل دييجو مارادونا في انفجار مواقع التواصل الاجتماعي.

ميسي سجل الهدف الرابع لبرشلونة ليحتفل خالعًا قميص الفريق ليظهر القميص الذي ارتداه مارادونا مع نيولز أولد بويز في موسم 1993-1994.

المزيد من الفرق

وبسبب هذا الاحتفال، فإنّ برشلونة سوف يدفع غرامة تصل إلى 3000 يورو كما أنّ هناك أزمة تتعلق بالشركة الراعية.

وبعد التقاط صورة ميسي بقميص مارادونا مع أولد بويز، حققت أرقامًا قياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصلت التفاعل عليها عبر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني على "تويتر" إلى 44 مليون مستخدم وهي ثاني أكثر صورة تلقت تفاعلًا على الموقع في 2020.

كما حصلت الصورة على 180 ألف إعجاب وهي ثاني تغريدة تحصل على هذا العدد بعد إعلان وفاة مارادونا.

أما عبر "فيسبوك"، فأصبحت صورة ميسي الرابعة في الأكثر وصولًا للمستخدمين في 2020، إذ وصلت إلى 12 مليون إنسان.

وأخيرًا، فإنّ فيديو وقوف برشلونة دقيقة حداد على روح مارادونا وصل إلى 1.6 مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط، ومن المتوقع زيادة العدد.

جدير بالذكر أنّ برشلونة أصبح ثالث أكثر فريق انتشارًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في موسم 2019-2020 متفوقًا على فرق مثل ليفربول ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد.