بُشرى خير للمنتخب؟ مصر تُعلن انتهاء مشوار الشناوي في كأس أمم إفريقيا

اللاعب الثاني بعد محمد صلاح الذي يفقده الفراعنة في كوت ديفوار

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا انتهاء مشوار حارس مرمى المنتخب، محمد الشناوي، في كأس أمم إفريقيا بعد الإصابة التي تعرض له خلال مواجهة كاب فيردي مساء أمس في ختام دور المجموعات.

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مصر نجحت في التأهل إلى دور الـ16 بعد أحداث درامية في المجموعة السادسة، إذ فشل الفراعنة في الفوز بأي من مبارياتهم الثلاثة وتعادلوا فيها جميعًا بنتيجة 2-2، وقد كادوا أن يدخلوا حسابات معقدة تخص تأهل الثوالث لولا هدفين قاتلين من موزمبيق في مرمى غانا فرضا التعادل على اللقاء 2-2 ووضعا منتخب النجوم السوداء على باب الطائرة المغادرة كوت ديفوار.

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الشناوي كان قد تعرض لإصابة لحظة تلقيه الهدف الثاني من كاب فيردي، وقد غادر الملعب وشارك محمد أبو جبل "جاباسكي" بدلًا منه، واليوم أعلن الاتحاد المصري رسميًا إصابته بخلع في الكتف مما سيُبعده عن جميع المباريات المتبقية في البطولة.

إصابة الشناوي وغيابه عن البطولة رآه البعض بُشرى خير للمصريين لأنه تكرار لما حدث في نسخة 2021، حيث أصيب اللاعب في الدقائق الأخيرة من مواجهة كوت ديفوار في دور الـ16 وغادر الملعب، وشارك أبو جبل بدلًا منه وتألق في ركلات الجزاء الترجيحية ليقود مصر لدور الـ8.

جاباسكي لفت أنظار العالم آنذاك بتألقه الملفت مع المنتخب خاصة في ركلات الترجيح ليُساهم بقوة في قيادة المصريين للمباراة النهائية لكنهم خسروها بركلات الترجيح أمام السنغال.

يُشار إلى أن منتخب مصر خسر نجمه الأول محمد صلاح في البطولة بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال الشوط الأول من مواجهة غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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