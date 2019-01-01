بي إن | تذكرة نهائي أمم إفريقيا "مجانًا" لجمهور الجزائر

هدية ثمينة للجماهير الجزائرية

زفت شبكة قنوات (بي إن) الرياضية، أنباء سارة جدًا لمشجعي المنتخب الجزائري، قبل 24 ساعة من اللقاء المرتقب ضد أصدقاء ساديو ماني في نهائي بطولة أمم الإفريقية.

وترشح منتخب محاربو الصحراء للمباراة الأولى منذ عام 1990، عندما نظموا البطولة، وتغلبوا على نيجيريا بهدف نظيف في المباراة، بينما يبحث المنتخب السنغالي عن لقبه القاري، بعدما أزاح ممثل العرب الثاني في نصف النهائي المنتخب التونسي، بهدية مجانية في الأشواط الإضافية.

ومع كل انتصار يحقق منتخب الخضر في البطولة الغائبة عنهم منذ قرابة الثلاثة عقود، كان الجيش الوطني، يُرسل الطائرات المحملة بالمئات من المشجعين، لدعم محرز ورفاقه في مهمتهم الخاصة في أرض الفراعنة.

⏱️ موعد مع مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بأمم إفريقيا 🏆



إليكم تشكيلة تونس أمام نيجيريا 📋#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/beWwJX875w — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

وتظهر كل المؤشرات أن أعداد مشجعي الجزائر ستكسر حاجز الآلاف في نهائي الجمعة، بخلاف المصريين، المتوقع أن يساندوا أبناء عروبتهم كما تخلوا عن نيجيريا في قمة نصف النهائي.

والمفاجأة السارة التي زفتها الشبكة الرياضية التي تحظى بمصداقية لا بأس بها، أن الجمهور الجزائري سيُسمح له بدخول المباراة بتذاكر مجانية، دون الكشف عما إذا كان قراراً سياسيًا من الدولة المصرية، أم أن الدولة الجزائرية، هي ما تحملت قيمة التذاكر، لكن المهم .. سيكون الدخول مجانًا لهم.