بييلسا يكشف سبب عودة لاعبه المعار من تشيلسي
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أكد مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد متصدر الدرجة الإنجليزية الثانية "تشامبيونشيب" أن لويس بيكر لاعب خط وسطه المعار من تشيلسي سيعود إلى ناديه.
وقال بييلسا:"الأمر ليس رسمي بعد ولكنها حقيقة".
وأضاف:"إنه شيء في عقده، وبوضوح تشيلي وبيكر قررا تفعيل هذا الشرط والعودة إلى هناك".
وأوضح:"لقد كان دائماً جزء من المجموعة حتى ولو لم يلعب كثيراً، ربما لم يشعر بأننا نقدره بالقدر الكافي".
يذكر أن لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عاماً لم يبدأ سوى 3 مباريات هذا الموسم.