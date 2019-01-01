بييلسا يكشف سبب عودة لاعبه المعار من تشيلسي

اللاعب لم يشعر بالتقدير..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد متصدر الدرجة الإنجليزية الثانية "تشامبيونشيب" أن لويس بيكر لاعب خط وسطه المعار من تشيلسي سيعود إلى ناديه.

وقال بييلسا:"الأمر ليس رسمي بعد ولكنها حقيقة". اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وأضاف:"إنه شيء في عقده، وبوضوح تشيلي وبيكر قررا تفعيل هذا الشرط والعودة إلى هناك".

وأوضح:"لقد كان دائماً جزء من المجموعة حتى ولو لم يلعب كثيراً، ربما لم يشعر بأننا نقدره بالقدر الكافي".

يذكر أن لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عاماً لم يبدأ سوى 3 مباريات هذا الموسم.