النتائج المباشرة
الانتقالات

بييلسا يكشف سبب عودة لاعبه المعار من تشيلسي

التعليقات()
Getty Images
اللاعب لم يشعر بالتقدير..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكد مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد متصدر الدرجة الإنجليزية الثانية "تشامبيونشيب" أن لويس بيكر لاعب خط وسطه المعار من تشيلسي سيعود إلى ناديه.

 

وقال بييلسا:"الأمر ليس رسمي بعد ولكنها حقيقة".

اختيارات المحررين

وأضاف:"إنه شيء في عقده، وبوضوح تشيلي وبيكر قررا تفعيل هذا الشرط والعودة إلى هناك".

وأوضح:"لقد كان دائماً جزء من المجموعة حتى ولو لم يلعب كثيراً، ربما لم يشعر بأننا نقدره بالقدر الكافي".

يذكر أن لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عاماً لم يبدأ سوى 3 مباريات هذا الموسم.

الموضوع التالي:
فالفيردي يكشف موقف سواريز وحدادي من الرحيل عن برشلونة
الموضوع التالي:
مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج يوفنتوس لتدعيم صفوفه؟
الموضوع التالي:
دور الـ16 من كأس إيطاليا | مواعيد المباريات، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين
الموضوع التالي:
الأهلي يعلن - وليد سليمان نسر 2018
الموضوع التالي:
مدرب طلائع الجيش: قائد إنبي اعتدى عليا خلال المباراة
إغلاق