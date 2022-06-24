"بيئة ريال مدريد ضارة ويجبرونك على اللعب مصاباً"

هجوم قوي بحق النادي الملكي

خرجت كوسوفاري أسلاني، لاعبة منتخب السويد، بتصريحات قوية بحق ناديها ريال مدريد، وذلك أثناء معسكر بلادها الاستعدادي لأمم أوروبا للسيدات المقبلة.

أسلاني ينتهي عقدها مع الملكي في 30 يونيو الجاري، وكانت قد أعلنت رسمياً الرحيل عن صفوف الفريق وعدم التجديد.

ماذا قالت أسلاني عن ريال مدريد؟

النجمة السويدية قالت في تصريحات إعلامية: "الوضع غير صحي على الإطلاق والبيئة هناك لا تساعد اللاعبات، من الصعب الدخول في التفاصيل، ولكن أنا عانيت شخصياً".

وأضافت: "تم إجباري على اللعب وأنا مصابة ولم أتلقى أي مساعدة، قدمت الكثير لهذا النادي على مدار السنين ومن المهم الحديث ومحاولة التغيير، وهو ما حاولت القيام به من يومي الأول".

وواصلت أسلاني: "هناك ضغط دائماً للعب وأنتِ مصابة، أهتم بالنادي، البعض يختار تخطي نصائح الفريق الطبي لأنه يتعامل معنا كسلعة ليس أكثر".

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زميلة أسلاني تساندها وتهاجم مدريد أيضاً

صوفيا جاكوبسن، زميلة أسلاني في المنتخب السويدي ولاعبة ريال مدريد السابقة، ساندت زميلتها في مهاجمة الملكي أيضاً.

وقالت جاكوبسن في تصريحات نقلتها "آس": "كنت أملك توقعات أكبر بحق ريال مدريد، ولكنه ليس مكاناً احترافياً، تتوقع منهم الاهتمام باللاعبين، وليس إجبارهم على اللعب مصابين أو نصف مصابين".

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