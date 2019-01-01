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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

بيونتيك يواصل التألق ويعادل رقم دييجو ميليتو

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نجم ميلان بيونتيك أول لاعب يسجل 20 هدفًا في أول 29 مباراة له في الكالتشيو منذ برينشيبي إنتر دييجو ميليتو

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

واصل النجم البولندي كرزيشتوف بيونتيك التألق وتحقيق الأرقام القياسية في موسمه المميز في الدوري الإيطالي.

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وشارك بيونتيك في تعادل ميلان أمام ضيفه أودينيزي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

وسجل بيونتيك هدف ميلان الوحيد، ليرفع رصيده من الأهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم إلى 20 هدفًا.

وبهذا الهدف، أصبح بيونتيك هو أول لاعب يسجل 20 هدفًا في أول 29 مباراة له في الدوري الإيطالي منذ دييجو ميليتو.

وسجل ميليتو 20 هدفًا في 29 مباراة موسم 2008/2009 الذي لعبه بقميص جنوى قبل الانتقال إلى إنتر ميلان.

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يذكر أن بيونتيك قد سجل أهدافه العشرين بقميص جنوى وميلان، وذلك بعدما انتقل إلى ميلان قادمًا من جنوى خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة.

 

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