بيونتيك يرتدي الرقم 9 في ميلان

هل ينجح البولندي في إثبات نفسه بهذا الرقم؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن ميلان الإيطالي عن منح مهاجمه البولندي كريشتوف بيونتيك الرقم 9 اعتباراً من الموسم الجديد.

وكان بيونتيك الذي انضم للروسونيري قادماً من جنوى في يناير الماضي، قد ارتدى الرقم 19 في النصف الثاني من الموسم المنقضي.

ولم يكن هذا الرقم هو أفضل الأرقام في ميلان بالآونة الأخيرة، حيث تعاقب عليه العديد من المهاجمين من مختلف المستويات دون نجاح.

📸 Getting back in the groove takes hard work 👊🏼

📸 Inizia la stagione rossonera: #ForzaMilan ! 👊🏼 pic.twitter.com/8pEkEsQ49m — (@acmilan) ٩ يوليو ٢٠١٩

أبرز أسماء تلك القائمة هم جونزالو هيجوايين وفيرناند توريس ولويس أدريانو وأندريه سيلفا وماتيس ديسترو، بالإضافة إلى ألكساندر باتو.

يذكر أن بيونتيك قضى موسماً واحداً في إيطاليا، نصفه الأول في جنوى الذي انضم إليه من نادي كراكو البولندي مقابل 4.5 مليون يورو، ثم النصف الثاني في ميلان مقابل 35 مليون يورو، حيث سجل 22 هدفاً في 37 مباراة بقميص الفريقين معاً في الكالتشيو.