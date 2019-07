بيونتيك يرتدي الرقم 9 في ميلان

أعلن ميلان الإيطالي عن منح مهاجمه البولندي كريشتوف بيونتيك الرقم 9 اعتباراً من الموسم الجديد.

وكان بيونتيك الذي انضم للروسونيري قادماً من جنوى في يناير الماضي، قد ارتدى الرقم 19 في النصف الثاني من الموسم المنقضي.

ولم يكن هذا الرقم هو أفضل الأرقام في ميلان بالآونة الأخيرة، حيث تعاقب عليه العديد من المهاجمين من مختلف المستويات دون نجاح.

📸 Getting back in the groove takes hard work 👊🏼

📸 Inizia la stagione rossonera: #ForzaMilan ! 👊🏼 pic.twitter.com/8pEkEsQ49m