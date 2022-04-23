بيولي يطالب التحكيم بتعويض الأخطاء ومساعدة ميلان!

انتقد ستيفانو بيولي مدرب ميلان الأداء التحكيمي في مباريات فريقه مؤخرًا، وذلك في الأمتار الأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتدم الصراع على اللقب بين قطبي مدينة ميلان، إنتر وإي سي ميلان، مع تبقي 5 جولات على الختام ومباراة مؤجلة لصالح إنتر.

ميلان يحتل الصدارة برصيد 71 نقطة، بينما يحتل إنتر ميلان الوصافة برصيد 69 نقطة مع أفضلية مباراة مؤجلة للنيراتزوري يكفي الفوز بها لامتطاء صدارة الكالشيو.

رد على إنزاجي

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة لاتسيو في الدوري الإيطالي والتي ستكون محكًا صعبًا في وقت حساس من الموسم: "التحكيم؟ علينا أن نقول إنه لإعادة التوازن بين الإيجابيات والسلبيات، فيجب أن يحدث شيء من الحكام تجاه ميلان لم يحدث من قبل!" في إشارة إلى ضرورة تعويض الحكام أخطاءهم التحكيمية الفادحة المرتكبة ضد ميلان بشكل ضمني.

يأتي هذا بعد حديث سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان أمس عن أن بعض الأخطاء التحكيمية "يتم تعويضها بنهاية الموسم" في إشارة إلى كيل بعض الحكام بمكيالين في الدوري الإيطالي.

مطالبة مثيرة للجدل من بيولي، والأغرب أن تأتي بهذا الوضوح، وهو الذي يضيف: "دعونا نركز على مباراة الغد، نحن على دراية بالمسار الذي ينبغي أن نسلكه واللحظة التي نحن فيها، إنها من أكثر اللحظات إثارة مع تبقي 5 جولات حتى النهاية".

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