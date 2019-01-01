بيولي: أتمنى البقاء مع ميلان لسنوات وهذا دور إبراهيموفيتش

بيولي لا يتوقع إقالته في المستقبل القريب

أعرب مدرب ميلان ستيفانو بيولي عن أمله في البقاء مع النادي لسنوات عديدة، وذلك رغم الشكوك الكبيرة التي تحوم حول مصيره، بعد العروض المخيبة لآمال المشجعين.

وقال لصحيفة "كورييري ديلا سبورت" الإيطالية في رده على سؤال عما إذا كان يريد الاستمرار مع الروسونيري لأكثر من عامين ونصف "نعم . أريد أكثر من ذلك، لقد كانت أطول تجربة لي كمدير مع بولونيا، وامتدت لنحو عامين ونصف".

وأضاف "أود أن أستمر مع فريق لمدة أربع أو خمس سنوات، ولا يمكنك فعل ذلك بدون نتائج، لكن في اعتقادي أن الصعوبة الأكبر تكمن في تقييم الأهداف قبل بداية الموسم".

وتابع "إذا كنت تعتقد أن فريقك أفضل مما هو عليه، فسوف تجد صعوبة في تحقيق أهدافك ومنصبك، فقط المدرب المحظوظ هو الذي يذهب لنادٍ لديه رؤية واقعية لأهدافه".

وعن الأهداف التي طُلبت منه بعد توليه قيادة عملاق الشمال الإيطالي، قال "هنا. طُلب مني بذل قصارى جهدي لتحقيق أعلى أهداف ممكنة، لم يطلبوا مني الفوز بدوري أبطال أوروبا، بل الاستفادة من اللاعبين المتاحين، وهم في نفس الوقت على دراية كاملة أن الفريق يتمتع بالجودة المطلوبة".

من جهة أخرى، تحدث عن الوافد الجديد القديم زلاتان إبراهيموفيتش، قائلاً "نتحدث عن محارب وقائد ولاعب يتمتع بكاريزما خاصة، وقبل أي شيء لديه شعور كبير بالمسئولية ورغبة كبيرة في الفوز".

وأكمل "حتمًا سيحفز اللاعبين، وأثق أن مساهمته ستكون حاسمة، وبما أننا الفريق الأصغر في الدوري من حيث معدل الأعمار، فقد واجهنا بعض المشكلات في التنافس، ونعتقد أن إبرا هو اللاعب والشخص والقائد الذي يمكنه مساعدتنا لسد هذا الفراغ".

وختم حديثه في هذا السياق "أشكر النادي على عمل مالديني وبوبان والجميع في العطلات، إبرا يمكنه فعل كل شيء، ويعرف كيف يعد زملائه في الفريق ويعرف كل أماكن منطقة الجزاء، وبالطبع سيكون نقطة مرجعية في خط هجومنا، لقد تحدثت معه عبر الهاتف، ولا يمكنه الانتظار لبدء التدريب معنا، تمامًا كما لا أطيق الانتظار لتدريبه. ماذا قال لي؟ سأل عن أوضاع الفريق وحصتنا التدريبية القادمة. ثم أخبرني: يا عزيزي .. لا تقلق أنا بخير".

وسبق للسلطان أن دافع عن ألوان ميلان في الفترة بين عامي 2010 و2012، وفي موسمه الأول قاد الفريق للفوز بآخر لقب "سيري آ" توج به النادي موسم 2010-2011، ومع انتهاء موسمه الثاني، غادر إلى باريس سان جيرمان وفي جعبته 56 هدفًا من مشاركته في 85 مباراة في مختلف المسابقات.