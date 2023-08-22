"بين 3 .. كريم بنزيما يُحدد الراحل عن الاتحاد"

الاتحاد يرغب في ضم مدافع جديد والأمر يتطلب وجود ضحية!

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أصبح الاتحاد مجبرًا على التعاقد مع مدافع أجنبي بعد فشل محاولاته الحثيثة لضم حسان تمبكتي مدافع الشباب بانتقاله رسميًا يوم أمس للهلال وصعوبة التعاقد مع عبد الإله العمري مدافع النصر.

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التعاقد مع أجنبي جديد يعني إلزامية التخلي عن أحد الموجودين حاليًا، حيث لا يمتلك النادي أي مكان فارغ في قائمة الأجانب بتواجد 8 بالفعل حاليًا، وقد توجه أحد عشاق العميد بالسؤال للناقد الرياضي عماد السالمي حول ترشيحه للاعب المغادر.

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السالمي أكد خلال برنامج "أكشن مع وليد" أن كريم بنزيما هو الذي سيُحدد الراحل عن الاتحاد هذا الصيف، وفسر قائلًا "يجب مغادرة 2 من عبد الرزاق حمدالله ورومارينيو وإيجور كورونادو وبنزيما، والأمر يعتمد على طريقة لعب المدرب نونو سانتو".

أضاف "حال أراد استخدام بنزيما كمهاجم 9 فهنا يجب رحيل حمدالله لأنه لا حاجة له، وحال أراد استخدام الفرنسي كمهاجم 9.5 فهنا يجب التخلي عن رومارينيو، بقاء كورونادو ضروري حال تم اعتماد طريقة لعب 4-2-3-1 أو 4-3-3، ولا أعلم لماذا التمسك بأحمد حجازي حتى الآن رغم ارتفاع سقف الطموحات وإصابته الصعبة".

يُشار إلى أن المدافع المصري لن يستطيع اللعب مع بطل الدوري السعودي قبل بدء العام الجديد بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي بنهاية الموسم الماضي.

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