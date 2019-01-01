بين مدريد ويوفنتوس والبقاء في يونايتد - أين تنتهي قصة بوجبا؟

بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد إلى أين؟ اللاعب ارتبط اسمه بريال مدريد ويوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية عديدة أن الفرنسي بول بوجبا مطلوب بشكل أساسي في ريال مدريد الإسباني خلال الموسم المقبل.

جاءت تلك الأخبار لتبدأ أول صفحة في كتاب تدهور علاقة بوجبا بمانشستر يونايتد وجماهيره، بعد موسم مخيب على كل المستويات.

ريال مدريد ليس الفريق الوحيد المهتم بالحصول على بول بوجبا، فهناك ناديه السابق يوفنتوس الذي يريد استعادته في أقرب وقت ممكن.

في الأسطر المقبلة سنحاول أن نستعرض معًا الخيار الأفضل بالنسبة لبوجبا خلال الموسم المقبل، بين الانضمام لريال مدريد أو يوفتوس أو البقاء في صفوف مانشستر يونايتد.

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بداية مع ريال مدريد، نحن هنا نتحدث عن نادي من المستحيل أن يقول له أي لاعب لا، وعندما يحدث ذلك يكون حدث يستحق الاهتمام الإعلامي لأيام طويلة، وحدث مع قلة قليلة من نجوم العالم أمثال ميسي مثلًا أو توتي أو يوهان كرويف.

بالتأكيد رفض ريال مدريد سيكون أصعب حتى على بوجبا الذي يرى في زيدان أسطورة ومثل اعلى، في حين أن الأخير هو المدير الفني الحالي للنادي الملكي.

صحيح ربما يكون اللعب لريال مدريد مغريًا، والتواجد تحت قيادة زين الدين زيدان خيارًا يمنح الملكي أفضلية عند التعاقد مع أي لاعب، لكن الأمور هنا ستكون مختلفة قليلًا.

بوجبا الذي يعيبه المزاجية من المستحيل أن يتحمل ضغط جماهير ريال مدريد المتلاحق والذي سيزداد في الموسم الجديد بكل تأكيد بعد الإخفاق الكبير بالموسم الماضي، وضف على الضغط الخاص بكم الصفقات الضخمة التي أبرمها فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

لذلك لا نرى أن ريال مدريد قد يكون خيارًا مثاليًا بالنسبة لبوجبا على المستوى العقلي والتنافسي، رغم أنه خيارًا أكثر من ممتاز عندما يتعلق الأمر بالفنيات.

ولو ذهبنا للحديث عن البقاء في صفوف مانشستر يونايتد فما نراه حاليًا من بيئة سامة في النادي لا تسمح بوجود لاعب مثل بول بوجبا.

بوجبا لو أراد حتى بنفسه أن يبقى - وهو ما أعلن أنه لا يريده وأنه يبحث عن تحدي جديد - لن يتمكن من إضافة الفارق وسيهدر موسمًا جديدًا من مسيرته في صفوف الشياطين الحمر.

"إذا أراد الذهاب لمانشستر يونايتد من أجل البطولات، عليه أن يعلم أنهم لن يحصلوا عليها في المستقبل الفريق، بالرغم من كونهم نادي كبير"، هذه كانت تصريحات فرانك مكافيني نجم وست هام السابق لديكلان رايس ناصحًا إياه بعدم الانضمام للشياطين الحمر، لكن كلماته أيضًا تنطبق على بوجبا، فالنجم الفرنسي لا يوجد ما يستطيع فعله هناك إلا لو قام الفريق بتدعيم حقيقي خلال سوق الانتقالات وبنى فريقًا يستطيع المنافسة.

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وأخيرًا لنتحدث عن يوفنتوس، الذي قد يكون الأنسب بالنسبة لبوجبا ليمضي فيه الفترة المقبلة من مسيرته الكروية بعدما قام بذلك بالفعل من قبل.

يوفنتوس بالرغم من امتلاكه لعدد كبير من النجوم في وسط الملعب، إلا أنه لديه ما يجعله أساسيًا بكل تأكيد أمامهم جميعًا في تشكيلة ماوريزيو ساري.

ليس هذا فحسب، فهو يعرف الأجواء هناك بشكل جيد، والجماهير تعرفه، ولديه اطلاع على ما يحبونه وما يكرهونه، وبكل تأكيد اللعب للبيانكونيري الذي يحقق الدوري كل موسم لن يكون بنفس الضغط الواقع على فريقين أحدهما بعيد عن المنافسة تمامًا والآخر عانى محليًا أوروبيًا في الموسم الماضي كأنه فريق في منتصف جدول الترتيب.