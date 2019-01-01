بين فلامنجو والهلال.. هل يفاجئ أحدهما ليفربول في المونديال؟

الهلال ومونتيري وفلامنجو.. من المفاجأة؟

انطلقت اليوم منافسات كأس العالم للأندية في قطر، في نفس اليوم الذي استمرت فيه انتصارات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بتغلبه على واتفورد، لنصبح أمام سؤال هل يسقط الفريق الأحمر الإنجليزي في مونديال الأندية؟ أم أنه سيواصل إرهابه الكروي للخصوم خلال الموسم الحالي.

في اليوم الأول نجح الهلال السعودي في إقصاء الترجي التونسي، كما نجح مونتيري المكسيكي في إقصاء السد القطري، ليضرب الفريق المكسيكي موعدًا ناريًا مع ليفربول في نصف نهائي البطولة، بينما يصطدم الهلال السعودي ببطل أمريكا الجنوبية فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي الآخر.

الرهان الآن على الثلاثي من أجل إيقاف ليفربول، الفريق الذي يأتي بطلًا لأوروبا ومتصدرًا للبريميرليج وساعيًا لإكمال ثلاثية العام 2019 بعد ذات الأذنين والسوبر الأوروبي، والذي سيواجه فريقين من 3 فرق تمتلك طموحات مختلفة يشترط الفوز على الجميع من أجل تحقيقها.

بالنسبة للهلال السعودي فهي مشاركته الأولى في كأس العالم للأندية، وذلك بعد مشاركة كل من النصر والاتحاد، وبعد سنوات ظلت فيها جماهير النصر تردد لهم العبارة الشهيرة "العالمية صعبة قوية" في كل مرة يفشلون فيها في التتويج باللقب الأسيوي واللعب في مونديال الأندية.

في هذا العام انتهت أخيرًا هذه السلسلة من النحس وبدأ عصر جديد للهلال من خلال التتويج بالأميرة الأسيوية التي استعصت لسنوات، الزعيم يحتاج إلى خطوة للأمام في المشهد العالمي حتى يرسخ مشاركته المونديالية الأولى ويثبت أن العالمية صعبة على الجميع باستثناء الكبار.

بينما مونتيري المكسيكي يسعى لتجاوز عقبة نصف النهائي التي يقف عندها دائمًا، ذلك إن لم يخرج قبلها بطبيعة الحال، لسوء حظه سيصطدم بليفربول في مباراة الريدز الأولى، ولن تتاح له فرصة التأهل إلى المباراة النهائية عبر بوابة أخرى، وذلك ما سيجعله مطالبًا بالفوز وتعطيل ماكينة ليفربول إذا أراد إكمال الحلم.

أما بالنسبة لخصم الهلال في نصف النهائي فهو فلامنجو البرازيلي، الفريق الذي أنهى عقدة 38 عامًا من الجفاف القاري، ونجح خلال هذا العام أخيرًا في الفوز بلقب كوبا ليبارتادوريس. النادي الأكثر شعبية في البرازيل متسلحًا بجماهيره التي تحمل أحلامها وتطير عاليًا في انتظار معجزة جديدة، يكفي أن أحد الموظفين البرازيليين قد قدم استقالته من العمل حتى يحصل على مكافئة نهاية الخدمة ليسافر بها إلى قطر ويشاهد فريقه في المونديال.

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الأندية الثلاثة تمتلك طموحات كبيرة، ما قد يقودها إلى تحقيق المفاجأة والفوز على ليفربول، الأمر الذي في حال حدث قد يسرب الشك إلى داخل الفريق الذي فاز في كل مبارياته هذا الموسم باستثناء واحدة تعادل فيها، وفي هذه المرحلة سيكون الشك هو أخطر سلاح يهدد الريدز في رحلتهم نحو البريميرليج الأول منذ 30 عامًا.