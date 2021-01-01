بين سداسيتي برشلونة وبايرن ميونخ .. أيهما الأعظم في تاريخ الكرة؟

سؤال طرحه بايرن ميونخ حين عادل إنجاز برشلونة التاريخي

ريال مدريد هو النادي الوحيد الذي حقق 13 لقبًا في دوري أبطال أوروبا وصاحب الرقم القياسي، ولكن برشلونة هو النادي الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي فاز بـ 6 ألقاب في عام واحد وسيطر على كل شيء،

فريق برشلونة 2009 فاز على مدارس متنوعة في كرة القدم في مباريات الدوري، ثم كرر الأمر في دوري الأبطال أمام ليون وبايرن ميونخ وتشيلسي ومانشستر يونايتد، الموسم الأول لبيب جوارديولا.

ثم عاد وكرر الأمر في كأس العالم للأندية أمام أتلانتي المكسيكي ثم إستوديانتيس الأرجنتيني في النهائي، ليقف بيب ويبكي بعد إنجاز تاريخي، وتعلن صحيفة سبورت الكتالونية التحدي بعنوان؛ هل من ألقاب أخرى ليفوز بها برشلونة؟

كل ذلك حدث في موسم إعادة بناء بعد رحيل فرانك ريكارد وقدوم المجهول في عالم التدريب بيب جوارديولا، وبعد رحيل زامبروتا وتورام وديكو ورونالدينيو وتهميش دور يايا توريه لصالح بوسكيتس بشكل نسبي.

على الجانب الآخر، كان موسم الكورونا والمدرجات الخاوية وتغيير نظام اللعبة والخوف من الوباء هو عنوان السداسية التاريخية التي حققها الفاريق البافاري في عامين مختلفين بسبب تغيير خارطة اللعبة، هكذا كانت سداسية بايرن ميونخ.

النادي الألماني كان أكثر الأندية حصولًا على الراحة قبل الاتجاه للشبونة من أجل حصد لقب دوري أبطال أوروبا بين كافة فرق البطولة، وهو ما منحه الأفضلية البدنية.

كذلك هو البطل الأسهل لبطولته المحلية في السنوات الماضية لو نظرنا للأمر من منظور الدوري الإنجليزي أو الإسباني الذي جاء منه أبطال آخر ست نسخ منها وهم ريال مدريد وبرشلونة وليفربول!

فلم يتعرض بايرن ميونخ لمنافسة ثلاثية في 2014 مع برشلونة وأتلتيكو مدريد، ولا خضع لتفوق برشلونة الواضح في 2016 و2018 ولا كان مكان ليفربول وفشل في كسر هيمنة مانشستر سيتي وعدد النقاط القياسي الذي حققه بقيادة بيب جوارديولا.

على مستوى بطولتي الدوري الإسباني والدوري الألماني فاز برشلونة وبايرن ميونخ بالبطولة المحلية وقتها دون صعوبة تذكر، حيث حصل برشلونة على 87 نقطة حسم بها اللقب بفارق 9 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد الذي هزمه بـ 6 أهداف لهدفين كأهم مباراة في هذه الليجا..

على الحانب الآخر، حصد بايرن ميونخ 82 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند الذي لم يكن منافسًا شرسًا.

في كأس ملك إسبانيا حقق برشلونة الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين، أحرز لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه ثمانية أهداف، بينما فاز بايرن ميونخ بكل المباريات التي لعبها في كأس ألمانيا.

في دوري أبطال أوروبا كانت الغلبة لبايرن ميونخ، حيث تأهل الفريق لدوري المجموعات مباشرة كونه بطلًا للدوري الألماني، بينما تأهل برشلونة في موسم السداسية عبر الملحق.

وفاز برشلونة في 5 مباريات في دور المجموعات بينما خسر في واحدة فقط، على الجانب الآخر، فاز بايرن بجميع مبارياته الـ11 في البطولة، وأوجع شباك تشيلسي بالسبعة وبرشلونة بالثمانية وتوتنهام بالسبعة، وكان معدل أهدافه جنونيًا رغم أن البطولة استكملت بنظام المباراة الواحدة.

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