بين زيدان وبوتشيتينو وثلاثي الدوري الإيطالي .. من الأنسب لخلافة ساري في يوفنتوس؟

أسماء كثيرة ارتبطت بيوفنتوس حتى قبل الإعلان عن إقالة ماوريتسيو ساري، فمن الأحق والأجدر بقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

قرر نادي يوفنتوس أن يقيل المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني له، بعد موسم واحد فقط في القيادة الفنية للفريق.

تأتي تلك الإقالة بعد انتهاء الموسم بأقل من 24 ساعة، مما يعطي الإيحاء أن الإدارة تعلم بالتحديد ما الذي عليها القيام به في الساعات المقبلة.

العديد من الأسماء ارتبطت بالفعل بنادي يوفنتوس خلال الأشهر الماضية عقب أن رأينا مستويات الفريق المهتزة في الدوري الإيطالي وبعد خسارة الكأس.

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أهم الأسماء جاء من بينها سيميوني إنزاجي المدير الفني الحالي لنادي لاتسيو، ومعه مدرب توتنهام السابق ماوريسيو بوتشيتينو.

ضف لهؤلاء المدرب السابق ليوفنتوس أنطونيو كونتي والذي يعمل مديرًا فنيًا في الوقت الحالي بصفوف إنتر لكن علاقته بالإدارة تسوء بمرور الوقت.

معهم أيضًا قررنا أن نضع عدد من الأسماء الحرة في الوقت الحالي والمتاحة للتدريب فورًا أمثال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق، وإرنستو فالفيردي المدير الفني السابق لبرشلونة.

في الأسطر المقبلة سنستعرض معًا مزايا وعيوب كل مدرب لنستخلص الأمثل لتدريب الفريق:

سيميوني إنزاجي - الوقت غير مناسب

سيميوني إنزاجي قدم الكثير رفقة فريق لاتسيو في السنوات الماضية، وربما حان الوقت لكي يدرب أحد الفرق الكبيرة بداية من الموسم الجديد.

المدرب يملك شخصية قوية وإن كانت لم تظهر بعد مع لاتسيو لعدم وجود نجوم أمثال كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا، كما يملك خبرة واضحة في الملاعب الإيطالية، كما لديه خبرة سابقة في الحصول على البطولات.

لكن من أهم عيوبه هو غياب الشخصية والخبرة الأوروبية، وهو ما يبحث عنه يوفنتوس بشكل أساسي، كما أنه غير متاح في الوقت الحالي.

إرنستو فالفيردي - ليس الأفضل

بالرغم من سجله الطيب مع برشلونة على مستوى البطولات المحلية إلا أن فالفيردي يتحول لمدرب كارثي عندما يتعلق الأمر بالبطولات القارية.

فالفيردي لن يكون الخيار المثالي بالنسبة لفريق مثل يوفنتوس يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، بالرغم من كل ما يمتلكه من حسنات أخرى.

ماسيميليانو أليجري - تجربة سابقة قد تمنعه

أليجري متاح كما هو حال فالفيردي ولديه خبرة ليست بالسيئة على المستوى الأوروبي، كما أن شخصيته مع النجوم الكبار قوية.

ويمتلك الخبرة في الملاعب الإيطالية سواء مع يوفنتوس أو غيره، كما يعرف معظم تشكيل الفريق بشكل أكثر من رائع، لذلك لن يمنع عودته سوى رحيله وخلافاته السابقة مع الإدارة.

أنطونيو كونتي - خيار غير طموح

كونتي يعرف الفريق جيدًا وشخصيته قوية مع اللاعبين، وخبرته على المستوى الإيطالي ليست بالسيئة لكن في أوروبا هناك مستويات أخرى.

رحيل ساري .. المنقذ لعلاقة رونالدو مع يوفنتوس؟

ربما يكون كونتي هو الخيار الآمن لو أرادت الإدارة التأكد من استمرار حصد الفريق للبطولات المحلية، لكنه بكل تأكيد لن يكون الخيار الطموح.

ماوريسيو بوتشيتينو - الأقوى صحفيًا

يعد بوتشيتينو هو الأقرب بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة توليه لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

صحيح أن بوتشيتينو متاح في الوقت الحالي، وأن خبرته الأوروبية ليست سيئة، لكنه لا يسيطر على غرف الملابس وسجل بطولاته صفري، كما هو الحال بالنسبة لخبرته في الملاعب الإيطالية.

زين الدين زيدان - الصفقة الحلم

عندما نتحدث عن زيدان فنحن نتحدث عن شخص يعرف يوفنتوس جيدًا، ويملك الخبرة الأوروبية الكبيرة، ربما الأكبر بين كل مدربي العالم حاليًا بعد ثلاثيته الشهيرة.

كما أن زيدان يملك الشخصية والكاريزما المناسبة للتعامل مع الكبار، وتجمعه علاقة تفاهم مميزة بكريستيانو رونالدو لاعبه السابق في ريال مدريد.

لكن سيكون العائق الوحيد أمامه هو عقده مع ريال مدريد، وهو أمر استكماله قد يكون محل شك بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

حتى الفريق في الدوري بالرغم من الفوز باللقب لم يقدم المستويات التي تبشر بمستقبل واعد لهم، مما يعني أن زيدان سيكون المرشح الأنسب في الوقت الحالي لتولي تدريب يوفنتوس، فقط عليه أن يفك ارتباطه بريال مدريد.