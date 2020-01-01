بين الموافقة والرفض.. ما هو موقف أندية البريميرليج من استكمال المسابقة؟

ليفربول يريد العودة وبرايتون لا.. فماذا عن بقية الأندية؟

تتباين في الوقت الحالي مواقف الأندية الإنجليزية من عودة النشاط واستكمال الموسم الحالي بعد توقفه أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا.

وتوقف البريميرليج منذ الحادي عشر من مارس الماضي، وحسب توجيهات الحكومة، فإنه من المقرر أن يعود في بداية يونيو المقبل.

ولا يزال هناك 92 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز يجب أن تُلعب من أجل إنهاء موسم 2019-20 على أرض الملعب وبشكل طبيعي.

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ووسط الإجراءات الحالية التي تتخذها البلاد والمطالبة بلعب الجولات التسعة المتبقية في ملاعب محايدة من جهة وفي وقت قصير من جهة أخرى، ظهرت بعض الاعتراضات.

بداية الرفض جاءت من قبل برايتون وتصريحات رئيسه، ثم انضم إليه الأندية الستة المهددة بالهبوط والتي تنافس على البقاء في البريميرليج.

وتباينت المواقف ما بين موافقة بورنموث على عودة المسابقة من أجل تعويض الخسائر المادية، ورفض أستون فيلا خوفًا من الهبوط.

وحول هذين السببين تدور مواقف الأندية تقريبًا، فالجميع تعرض لخسائر مادية يريد تعويضها من خلال استكمال الموسم وعدم خسارة أموال حقوق البث التلفزيوني.

ولكن في الوقت ذاته، ستخسر الأندية التي ستهبط للدرجة الثانية أموالًا طائلة على المدى الطويل، ولذلك فمن الأفضل لها ألا يستكمل الموسم.

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يذكر أن ليفربول يحتاج إلى 6 نقاط فقط من أصل 9 مباريات متبقية له من أجل حسم اللقب والتتويج به بعد غياب 30 عامًا عن ملامسته.