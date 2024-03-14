بين العودة والشراء نهائيًا .. الاتحاد يحسم مصير ثنائي الاتفاق المعار ويؤجل الثالث

الاتحاد يمتلك حق شراء الثلاثي نهائيًا قبل يونيو القادم

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حسم الاتحاد مصير ثنائي الاتفاق المعار له في يناير الماضي، سعد الموسى وأحمد الغامدي، من الاستمرار نهائيًا مع الفريق أو العودة إلى ناديهم، فيما أجل القرار الخاص بحامد الغامدي.

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الاتحاد كان قد تعاقد مع الثلاثي بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع حق الشراء نهائيًا نهاية الموسم، وتنتهي فعالية بند تحويل الإعارة إلى انتقال نهائي بداية يونيو القادم.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن بطل الدوري السعودي قرر بالفعل شراء الموسى وأحمد الغامدي نهائيًا لاقتناع الجميع بمستواهما وقدرتهما على الإضافة للفريق الموسم القادم.

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الصحيفة أضافت أن غياب حامد الغامدي للإصابة جعل الإدارة تؤجل حسم مصيره حتى يعود ويُظهر ما لديه من إمكانيات، وإن كانت النية متجهة لتفعيل بند شرائه هو الآخر لاقتناع الجميع بموهبته الكبيرة.

يُشار إلى أن الثلاثي يُعد من العناصر المهمة والأساسية في المنتخب الأولمبي السعودي.

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