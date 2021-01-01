بين التأكيد والتكذيب .. هل يختار سامي الجابر مدرب الهلال الجديد؟

ما هو موقف سامي الجابر من العودة إلى الهلال؟

انتشرت أخبار خلال الأيام الماضية، حول تواجد سامي الجابر أسطورة نادي الهلال، داخل جدران القلعة الزرقاء خلال الأيام الماضية، وذلك تمهيدًا لتوليه بعض المهام الإدارية خلال المرحلة المقبلة.

وانتشرت خلال بعض التقارير الإعلامية، أخبارًا تشير إلى أن سامي الجابر سيعود إلى الهلال، سواء رئيسًا أو مدربًا بدلًا من البرازيلي روجيرو ميكالي.

توضيح سامي الجابر

وحرص سامي الجابر على توضيح الأمور لجماهير الهلال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر مجموعة من التغريدات جاء نصها كالآتي:

"إلى مدرب الهلال الفخم، نادينا في أيدي أمينة، ومرحلة التذبذب التي يمر بها الفريق متوقعه نظراً لضغط المنافسات و تداخلها، ولكننا نثق أننا نمتلك إدارة قادرة على قيادة النادي بالشكل المناسب و الصحيح، نثق بكم".

وتابع: "الفترة القادمة منعطف مهم في حصاد هذا الموسم، لن تهتز ثقتنا في نادينا و نجومه، الذين لطالما أسعدونا، جمهورك وراك".

وأردف: " لكل محبين هذا الكيان الذين يتواصلون معي تفاعلاً لما يشاع عن تواجدي في النادي خلال الفترة الماضية، كلنا مع الهلال ونثق برجالاته وإدارته والقائمين عليه من قريب وبعيد دون الحاجه للتواجد في النادي وإن حدث ذلك سوف يجده الجمهور من خلال حساباتي الشخصية، مع الهلال أينما حل وارتحل".

تكذيب ما قاله الجابر

الإعلامي سعود الصرامي، والمتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، كان له رأي آخر، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة أخرى، جاء فيها:

"هات أذنك، إسناد مهمة التفاوض مع الجهاز الفني الجديد لنادي الهلال، للكابتن سامي الجابر".

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الهلال يبحث عن مدرب جديد

وبالفعل تبحث إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، عن مدرب أجنبي جديد، لقيادة مهمة تدريب الفريق، بدلًا من البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني الحالي للزعيم.

ميكالي تولى مهمة تدريب فريق نادي الهلال، خلفًا للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو، الذي تمت إقالته بسبب تذبذب نتائج الفريق في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الهلال في مهمة آسيوية صعبة

ويدخل فريق نادي الهلال خلال الوقت الحالي في مهمة آسيوية صعبة، حيث يسعى لتحقيق الفوز على شباب الأهلي دبي الإماراتي، من أجل المنافسة على بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بالبطولة القارية.

ويتساوى الهلال مع فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، حيث يسعى لاقتناص الصدارة، بهدف الصعود بشكل مباشر، وليس ضمن الفرق أصحاب أفضل مركز ثاني بالبطولة.