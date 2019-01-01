بينيتيز يهاجم إدارة نيوكاسل عقب الانتقال إلى الدوري الصيني

رافاييل بينيتيز المدير الفني السابق لنيوكاسل والحالي لفريق داليان يفانج الصيني يكشف الفارق بين الإدارتين..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

هاجم رافا بينيتيز المدير الفني الجديد لنادي داليان ييفانج الصيني، إدارة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الذي سبق له تدريبه قبل رحيله إلى الصين.

وقال بينيتيز عبر مدونته الشخصية:"منذ لحظة وصولنا هنا لمسنا الطيبة والاحترام الذان لاقيناهما".

وأضاف:"كما نعرف جميعاً من الخبرة في كرة القدم شأنها شأن الحياة اليومية، حين يظهر لك الناس الاحترام والمشاعر ويفعلون كل ما يمكنهم لتسهيل مهمتك، تصبح الحياة أكثر سعادة حتى في اللحظات الصعبة".

وأوضح:"يجب أن أقول أني حظيت باجتماعات مع رئيس النادي والمدير العام هنا في أسبوع واحد أكثر مما حظيت في 3 أعوام مع نيوكاسل".

وتابع:"لم تكن فقط اجتماعات عملية، بل إظهار للاحترام وتقدير الاختلافات والتشابهات في ثقافاتنا".

يذكر أن بينيتيز بدأ مسيرته الصينية الجديدة بشكل جيد حيث فاز على هينان جياني 3-1 يوم الأحد.