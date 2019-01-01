بينيتيز مُشيدًا بالصفقة الأغلى في تاريخ نيوكاسل: يوم رائع لألميرون

نيوكاسل حقق انتصارًا مهمًا جدًا في صراعه للبقاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد رفائيل بينيتيز كثيرًا بلاعب نيوكاسل الجديد ميجيل ألميرون، بعد تألقه اللافت خلال مواجهة هدرسفيلد تاون في الجولة الـ27 للدوري الإنجليزي.

وحقق نيوكاسل انتصارًا مهمًا جدًا على متذيل جدول ترتيب البطولة بهدفين دون رد ليصعد للمركز الـ15 برصيد 28 نقطة وبفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط للتشامبيونشيب.

وحاول أصحاب ملعب سانت جيمس بارك التقدم بالنتيجة طوال الشوط الأول لكن لم يُوفقوا أبدًا، فيما تعرض تومي سميث لاعب الضيوف للطرد عند الدقيقة الـ20.

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بداية الشوط الثاني حملت الأخبار السعيدة للماكبايس بعدما تمكن روندون من افتتاح النتيجة عقب صافرة البداية بثوانٍ قليلة، قبل أن يُضيف بيريز الهدف الثاني عند الدقيقة 52 ليحسم اللقاء تمامًا.

المدرب الإسباني أشاد بلاعب منتخب باراجواي قائلًا "لقد فعل ما توقعناه منه بالضبط. انسجم جيدًا مع المهاجمين الآخرين، كان يومًا رائعًا له وللجماهير".

"لعبنا جيدًا جدًا ولذا أنا سعيد بأداء اللاعبين. كان صعبًا عليهم اللعب بـ10 لاعبين لكنهم رغم هذا خلقوا فرصًا للتسجيل. كان لدينا الكثير من الفرص وقد سددنا في القائمين والعارضة 3-4 مرات".

اللاعب صاحب الـ24 عامًا قال عن مباراته الأولى في سانت جيمس بارك "أنا سعيد جدًا بمباراتي الأولى، وسعيد أكثر بالنقاط الثلاثة، لكن الأهم كانت الأجواء التي استمتعت بها حقًا. للأسف لم أستطع التسجيل، كانت لدي فرصة رائعة لكن الكرة ارتدت من العارضة. الفوز هو الأهم خاصة أننا بحاجة له، والأهداف ستأتي".

جدير بالذكر أن نيوكاسل ضم ألميرون خلال سوق الانتقالات الشتوي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني من أتالانتا يونايتد الناشط في الدوري الأمريكي، وهو أغلى لاعب في تاريخ النادي.