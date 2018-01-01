رافا بينيتيز: محمد صلاح أثبت أنه بين الأفضل في العالم

ما الذي قاله رافا بينيتيز، المدير الفني لنيوكاسل يونايتد، حول محمد صلاح؟

أكد رافا بينيتيز، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، أنّ محمد صلاح، هداف ليفربول، برهن على أنّه بين الأفضل في العالم نظرًا لمستواه في الفترة الأخيرة.

ليفربول يواجه نيوكاسل مساء اليوم، الأربعاء، في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وقال رافا في تصريحات صحفية: "صلاح أظهر للجميع أنّه بين الأفضل في العالم فهو يمتلك السرعة والرؤية والقدرة على الحسم وتسجيل الأهداف". اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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وتابع: "ولكن ليفربول ليس صلاح فقط، لديهم عدد جيد من اللاعبين والفريق بصفة عامة جيد للغاية وسوف تكون مباراة صعبة"

بينيتيز أكد أن جميع اللاعبين في ليفربول يساعدون صلاح لتقديم أفضل ما لديه، موضحًا أنّ اللاعب المصري في أفضل أحواله مؤخرًأ.

وقارن مدرب نيوكاسل بين الوضع الحالي في ليفربول وموقفه حينما كان مدربًا هناك.

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وواصل: "حينما كنت أدرب الريدز كنا فريق يبيع اللاعبين ولا يشتري صفقات بقيمة مرتفعة، ولكن الآن وقّع الفريق مع نابي كيتا وفابيينو ولديهم فينالدو وهيندرسون مما جعل هناك منافسة على حجز مقعد أساسي وكل لاعب يقدم أفضل ما لديه".

واختتم: "البعض انتقد قيمة صفقة فيرجيل فان دايك، ولكن اللاعب برهن على نفسه وقدّم مستويات جيدة ويستحق المبلغ المقدم لأجله".

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 18 جولة برصيد 48 نقطة دون تلقي أي خسارة حتى الآن.