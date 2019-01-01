بينيتيز: لو سجل ميسي أهدافنا لتحدث عنها الجميع

المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز المدير الفني لفريق نيوكاسل يشيد بما قدمه فريقه أمام إيفرتون بلقاء الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي مساء الأمس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز المدير الفني لفريق نيوكاسل بما قدمه فريقه من أداء أمام نظيره إيفرتون ضمن لقاءات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية شدد خلالها المدرب على أهمية العودة في النتيجة بذلك الشكل بعد أن تأخر الفريق بهدفين نظيفين في شوط اللقاء الأول.

وقال بينيتيز: "ما قام به الفريق يعد غاية في الأهمية بالنسبة لنا، لقد كان الربط بين كل من بيريز ورودون رائعًا بشكل كبير، لو كان ذلك ميسي لتحدث عنه الجميع".

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وأضاف: "تحدثت لفريقي وأخبرتهم أمورًا طبيعية للغاية، كان عليهم أن يكونوا أكثر هدؤًا ويبحثوا عن الهدف الأول وبعد ذلك سنعود للمباراة".

وأكمل: "في الشوط الأول كانت لدينا العديد من الفرص لنسجل الأهداف، لكن ذلك لم يحدث، وما حدث أنهم هم من سجلوا مرتين من الفرص التي أتيحت لهم".

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جدير بالذكر أن نيوكاسل كان قد نجح في تحويل تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الشوط الثاني.