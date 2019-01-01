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الدوري الإنجليزي الممتاز

بينيتيز: افتقدنا للدقة أمام مرمى آرسنال

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Sergei Supinsky/AFP
مدرب نيوكاسل يشرح أسباب الهزيمة أمام المدفعجية

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

قال رافاييل بينيتيز المدير الفني لنيوكاسل يونايتد إن فريقه كان قريبًا من الفوز على آرسنال رُغم الهزيمة بثنائية مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج.

وقال المدرب الإسباني في تصريحاته لقناة سكاي سبورتس: "أعتقد أن مثل هذه المباريات تحسمها بعض التفاصيل الدقيقة، لم نحسن استغلال الفرص في الثلث الأخير من الملعب ولم نمثل أي خطورة على مرماهم".

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كما أضاف مدرب ريال مدريد السابق: "عندما تواجه فريق بهذه السرعة والجودة عليك أيضًا أن تدافع جيدًا، بعد أن استقبلنا الهدف الثاني أصبحت الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لنا، حاولنا بعد ذلك الهجوم ولكنهم لعبوا بشكل جيد على أرضهم وواصلوا الضغط علينا".

وتابع بينيتيز حديثه وقال: "سنحاول الفوز في مباراتنا المقبلة أمام كريستال بالاس والظفر بالنقاط الثلاث".

يذكر أن بينيتيز سبق له تدريب ليفربول وتشيلسي في البريميرليج.

 

 


 

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