بينيتيز: افتقدنا للدقة أمام مرمى آرسنال

مدرب نيوكاسل يشرح أسباب الهزيمة أمام المدفعجية

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال رافاييل بينيتيز المدير الفني لنيوكاسل يونايتد إن فريقه كان قريبًا من الفوز على آرسنال رُغم الهزيمة بثنائية مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج.

وقال المدرب الإسباني في تصريحاته لقناة سكاي سبورتس: "أعتقد أن مثل هذه المباريات تحسمها بعض التفاصيل الدقيقة، لم نحسن استغلال الفرص في الثلث الأخير من الملعب ولم نمثل أي خطورة على مرماهم".

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كما أضاف مدرب ريال مدريد السابق: "عندما تواجه فريق بهذه السرعة والجودة عليك أيضًا أن تدافع جيدًا، بعد أن استقبلنا الهدف الثاني أصبحت الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لنا، حاولنا بعد ذلك الهجوم ولكنهم لعبوا بشكل جيد على أرضهم وواصلوا الضغط علينا".

وتابع بينيتيز حديثه وقال: "سنحاول الفوز في مباراتنا المقبلة أمام كريستال بالاس والظفر بالنقاط الثلاث".

يذكر أن بينيتيز سبق له تدريب ليفربول وتشيلسي في البريميرليج.



