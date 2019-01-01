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الدوري الإنجليزي الممتاز

بينيتيز: أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا

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Jordan Mansfield
المدرب الإسباني حقق البطولة مع ليفربول في الماضي والآن يصارع الهبوط
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تمنى رافا بينيتيز، مدرب نيوكاسل، العودة من جديدة لتحقيق البطولات في ظل عدم اتضاح موقفه من تجديد عقده مع ناديه أو الرحيل بحلول نهاية الموسم.

ويحتل نيوكاسل حالياً الترتيب الخامس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة، بفارق فقط سبع نقاط عن أولى مراكز الهبوط.

وقال بينيتيز في المؤتمر الصحفي لفريقه الجمعة: "أتمنى وأريد تحقيق البطولات، الأفضل هي دوري الأبطال، وأتمنى في السنوات الأحد عشر القادمة الفوز بها من جديد".

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وأضاف: "بالأمس كنت أتحدث مع صديق وتحدثنا عن روي هودسون، لا يزال حاضراً، أحب التدريب ودائماً أنظر للأمامم وأعمل على تحسين الأمور مع طاقمي الفني".

ونجح بينيتيز في مشواره بتحقيق لقب دوري الأبطال في الماضي مع ليفربول في 2005، بالإضافة لعدة ألقاب أخرى أبرزها الليجا الإسبانية وكأس العالم للأندية والدوري الأوروبي.

ويلعب نيوكاسل مساء السبت أمام ساوثامبتون في صراع تفادي الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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