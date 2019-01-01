بينيتيز: أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا

المدرب الإسباني حقق البطولة مع ليفربول في الماضي والآن يصارع الهبوط

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تمنى رافا بينيتيز، مدرب نيوكاسل، العودة من جديدة لتحقيق البطولات في ظل عدم اتضاح موقفه من تجديد عقده مع ناديه أو الرحيل بحلول نهاية الموسم.

ويحتل نيوكاسل حالياً الترتيب الخامس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة، بفارق فقط سبع نقاط عن أولى مراكز الهبوط.

وقال بينيتيز في المؤتمر الصحفي لفريقه الجمعة: "أتمنى وأريد تحقيق البطولات، الأفضل هي دوري الأبطال، وأتمنى في السنوات الأحد عشر القادمة الفوز بها من جديد".

أفضل من خسر سباق لقب البريميرليج!

فابيو كابيلو: "كنت في برشلونة وقيل لي أن ريال مدريد سينفق 500 مليون يورو هذا العام"🗣

سؤال صعب ولكن.. برأيك كيف سيتم إنفاق هذا المبلغ 🤔 pic.twitter.com/8KkXr4QRP7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 20, 2019

ليفربول يُشعل سباق التعاقد مع نيكولاس بيبي

وأضاف: "بالأمس كنت أتحدث مع صديق وتحدثنا عن روي هودسون، لا يزال حاضراً، أحب التدريب ودائماً أنظر للأمامم وأعمل على تحسين الأمور مع طاقمي الفني".

ونجح بينيتيز في مشواره بتحقيق لقب دوري الأبطال في الماضي مع ليفربول في 2005، بالإضافة لعدة ألقاب أخرى أبرزها الليجا الإسبانية وكأس العالم للأندية والدوري الأوروبي.

ويلعب نيوكاسل مساء السبت أمام ساوثامبتون في صراع تفادي الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز.