بينتانكور: يوفنتوس عائلة.. وهدفنا الفوز بكل شيء

أبدى رودريجو بينتانكور لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي سعادته عقب تجديد تعاقده مع النادي اليوم بشكل رسمي.

وقال بينتانكور لموقع يوفي الرسمي:"إنه شعور رائع للغاية، أنا سعيد جداً بتجديد تعاقدي لعامين إضافيين".

وأضاف:"أريد استغلال تلك الفرصة والتحسن قدر استطاعتي وجلب العديد من الألقاب للنادي".

وأوضح:"إنه نادي مذهل، لقد أخبروني حين أتيت أن يوفي هو عائلة وهو ما تم إثباته في كل عام، إنه أحد أفضل ثلاثة أندية في أوروبا".

" is an incredible club" 😁⚫️⚪️



📺Watch Rodrigo Bentancur's first interview since penning in his contract extension. #Bentancur2024 pic.twitter.com/tYN5WJeHUb