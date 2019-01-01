بينتانكور: رونالدو يجن عندما لا يسجل حتى لو فاز يوفنتوس برباعية

رودريجيو بينتانكور نجم فريق يوفنتوس يشيد بزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو وبما يقدمه من أجل الفريق.

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أشاد رودريجيو بينتاكور نجم فريق يوفنتوس بزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو وبما يقدمه من أجل البيانكونيري في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "ماركا" وأكد خلالها أن الفريق كان في حاجة لوجود لاعب من عينة رونالدو.

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وقال بينتانكور“عندما سمعنا عن الصفقة لم نكن متأكدين أن كريستيانو رونالدو سينضم لنا وسيشاركنا نفس غرفة الملابس، وتفاجئنا من شخصيته، فهو يبقى لما بعد العشاء ويتحدث مع الجميع".

وأضاف: "هو شخص مذهل في كيفية تدربه، ولا يحب أن يتعرض للخسارة، وذلك هو ما قاده لتحقيق الكثير من الانتصارات والفوز بالكثير من الأشياء".

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وأكمل: "عندما نكون فائزين بأربعة أهداف ولا يسجل يجن جنونه، لكن ذلك بسبب طموحه الكبير وعقليته الانتصارية، كل ذلك جعله واحد من لاعبين فقط في العالم هما الأفضل".

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد انضم لصفوف يوفنتوس قادمًا من ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو.