بينافينتي: انتقالي لبيراميدز خطوة ضخمة اقتصاديًا

لاعب بيراميدز يتحدث عن انتقاله إلى بيراميدز

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد البيروفي كريستيان بينافينتي، لاعب فريق بيراميدز، على أنه اختار الانتقال إلى فريقه الحالي، بعد تلقيه عرضًا ماليًا ضخمًا.

بينافينتي انتقل لصفوف بيراميدز من صفوف شارلروا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

بينافينتي قال خلال تصريحات لصحيفة "ليبرو": "حققت أقصى نجاحات ممكنة في بلجيكا، ولم يكن أمامي سوى فرصة لمزيد من النجاح".

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كريستيان بينافينتي تابع: "لعبت مع شارلروا ونافسنا على البطولات، وأعتقد أنه لا يوجد في بلجيكا أي فريق يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك".

وأردف: "اتخذت خطوة ضخمة بالنسبة لي على المستوى الاقتصادي، ولا شك في هذا الأمر بكل تأكيد".

بينافينتي انتقل لبيراميدز مقابل 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى راتب يصل إلى 2 مليون يورو سنويًا.