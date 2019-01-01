بينات سان خوسيه : تقنية الفيديو سبب إقالتي من النصر الإماراتي

إدارة العميد اتخذت قرار الإطاحة بالمدرب في الـ31 من مارس المنصرم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

علق المدير الفني الإسباني بينات سان خوسيه مدرب النصر المُقال على السبب الحقيقي من وجهة نظره الذي أطاح به من قيادة الفريق.

إدارة العميد اتخذت قرار الإطاحة بالمدرب في الـ31 من مارس المنصرم، وذلك بعد تعرّض الفريق للهزيمة أمام دبا الفجيرة، متذيل جدور ترتيب دوري الخليج العربي.

وأكد المدرب الإسباني أن سبب فشل النصر في تذوق طعم الفوز على يديه إلى تقنية "الڤار" التي قال عنها إنها لم تنصف الفريق حتى في مباراته الأخيرة أمام دبا.

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رسالة موجهة إلى بيكيه وتتويج لرجل الدقائق الأخيرة، فمن كان؟ 🤔#يلاجول #YallaGoal pic.twitter.com/66MNHgM62S — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 1, 2019

ولم يكتفي المدرب الإسباني بذلك وأكد أن هذه التقنية تسببت في حرمانه من نقاط الفوز في بعض المباريات في دوري الخليج العربي وخروجه من مسابقـة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

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وأضاف خوسيه في تصريحاته لـ "البيان الإماراتية" : عشقت هذا النادي، وبذلت جهوداً كبيرةً منذ اليوم الأول من أجل تغيير صورة الفريق وتحقيق النتائج المطلوبة لكن الأمور لم تسر بالشكل الذي كنا نتمناه، أنا حزين جداً لنهاية المشوار.

وغادر الإسباني سان خوسيه منصبه بعد 3 أشهرٍ بالغة السلبية، حيث حقق 5 تعادلاتٍ، و5 هزائمٍ، بنسبة نجاحٍ ضئيلةٍ للغاية بلغت 13.3%.