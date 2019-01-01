بيل يكشف عن علاقته المتوترة بزيدان!

جاريث بيل يكشف عن علاقته مع مدربه السابق زين الدين زيدان

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف النجم الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد عن علاقته بمدربه السابق زين الدين زيدان، والتي وصفها بالاحترافية فقط.

اللاعب الويلزي البالغ من العُمر 29 عامًا كان قد توج مع الميرنجي بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي في وجود زيدان، رُغم ذلك فأن علاقته بالمدرب الفرنسي كانت باردة.

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بيل الذي أحرز هدفين في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في آخر مباريات زيدان قال في تصريحاته لمجلة فور فور تو: "لم أتكلم مع زيدان بعد الهدفين، وهو أيضًا لم يتحدث معي، شعرت بالإحباط لعدم مشاركتي أساسيًا في المباراة النهائية، لم أكن أستحق ذلك".

كما أضاف نجم توتنهام هوتسبر السابق حديثه وقال: "علاقتنا كانت جيدة على المستوى الاحترافي، ولكننا لم نكن أصدقاء".

يذكر أن بيل توج بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في أربع مناسبات.