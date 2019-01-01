بيل يكررها - غادر ملعب "سانتياجو برنابيو" قبل نهاية لقاء إسبانيول

جاريث بيل يغادر ملعب مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول في الجولة الـ ١٦ من الدوري الإسباني.

استمر النجم الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد في إثارة الجدل حوله في صفوف النادي الملكي بعد تصرفه في مباراة فريقه اليوم أمام نظيره إسبانيول ضمن لقاءات الجولة الـ ١٦ من الدوري الإسباني.

جاء هذا بعدما غادر اللاعب ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد الذي أقيمت عليه المباراة قبل عشر دقائق من نهاية اللقاء دون الانتظار لنهايته.

رحل بيل ولكنها ليست المرة الأولى التي يغادر فيها ملعب مباراة فريقه قبل انتهاء المباراة بـ ١٠ دقائق حيث تكرر الموقف عدة مرات هذا الموسم.

وكانت آخر مرة خرج فيها بيل من ملعب اللقاء دون الانتظار لنهاية المباراة أمام فريق ليجانيس وهي المواجهة التي فاز بها ريال مدريد بخماسية نظيفة.

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كما فعلها في مواجهة الملكي أمام ريال بيتيس مطلع شهر نوفمبر الماضي ومباراة الملكي ضد جلطة سراي وهو ما أثار غضب الجماهير.

وكان بيل قد تم استبعاده من مواجهة اليوم بسبب إصابة في عضلات الفخذ تعرض لها اللاعب الويلزي وشاهد المواجهة من المدرجات حيث كان خارج القائمة.

جدير بالذكر أن لوائح ريال مدريد تسمح لنجومه بمغادرة ملاعب المباريات قبل ١٠ دقائق من نهايتها طالما كانوا خارج القائمة، مما يعني أن اللاعب لم يرتكب أي مخالفة تذكر بشكل رسمي.