بيل يعود إلى مقاعد البدلاء وهذه المرة كمدرب!

الاتحاد الويلزي لكرة القدم يرغب في الاستفادة بأقصى صورة ممكنة من خبرات جاريث بيل.

يستعد جاريث بيل نجم منتخب ويلز، ولاعب ريال مدريد السابق، للحصول على رخصة التدريب، وذلك بعد منافسات بطولة كأس العالم 2022.

وسيتم منح بيل، إلى جانب آرون رامزي زميله في منتخب ويلز، مقعدين في الدورات التي يديرها الاتحاد الويلزي لكرة القدم لتدريس التدريب.

ويأمل الاتحاد الويلزي لكرة القدم أن يتمكن بيل ورامزي من إلهام الجيل القادم من اللاعبين في ويلز، عندما يقرران الاعتزال في نهاية المطاف.

وقال ديفيد آدامز مدير منتخب ويلز في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "كنت أتحدث مع بيل ورامزي مؤخرًا، وهما حريصان حقًا على رخصتي التدريب A وB في ويلز، آمل بعد كأس العالم، أتمنى بعد ذلك أن نكون قادرين على الاستفادة من خبراتهما لدعم لاعبينا الشباب".

وأضاف: "أعرف أن بيل ورامزي ويلزيان فخوران، وأنا متأكد من أنهما سيطرقان بابي للحضور والتحدث إلى اللاعبين للحصول على المشورة والدعم".

وتابع: "إن جعل هؤلاء الأشخاص يلهمون الجيل القادم من اللاعبين الشباب هو أمر رائع لتطوير كرة القدم في ويلز في المستقبل، إنه أمر رائع بالنسبة لنا".

واختتم: "لن أزعجهما قبل كأس العالم بشأن الدورات التدريبية والقدوم للمساعدة في تطوير اللاعبين، لكن بعد البطولة سأتحدث معهما مباشرة".

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