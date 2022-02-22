بيل يستمر في الغياب عن ريال مدريد والملكي يستعيد بنزيما ونجم الدفاع

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن استعادة نادي ريال مدريد للثنائي كريم بنزيما ودافيد ألابا في التدريبات الجماعية للفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الثنائي نجحا في تجاوز المشاكل البدنية التي عانا منها في تدريبات اليوم.

وظهر الثنائي في التدريبات الجماعية الخاصة بالنادي الملكي بعد أيام من الغياب، ليمنحا الفريق دفعة قوية قبل سلسلة لقاءات صعبة في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

في الوقت نفسه استمر النجم الويلزي جاريث بيل في الغياب عن المشاركة مع النادي الملكي في التدريبات الجماعية تدرب منفردًا في صالة الألعاب الرياضية.

ويستعد ريال مدريد في الوقت الحالي لسلسلة من المباريات الصعبة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ضد رايو فاييكانو وريال سوسييداد وباريس سان جيرمان.

ويلعب النادي الملكي مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة في أقل من شهر من الآن، بالتحديد في الـ 20 من مارس القادم.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، وسيلعب مواجهة باريس وهو متأخر في النتيجة بهدف نظيف تلقاه في الدقائق الأخيرة من لقاء الذهاب بدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.