بيل يخبر إدارة ريال مدريد برغبته في الاستمرار مع الفريق

الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني يخبر إدارة النادي عن رغبته في الاستمرار رفقة النادي في الموسم المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة اللاعب الويلزي جاريث بيل في الاستمرار رفقة ريال مدريد خلال الموسم القادم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" العاصمية، والتي أكدت أن اللاعب قام بإرسال وكيله جوناثان بيرنيت لمركز إدارة النادي من أجل التأكيد على رغبته في البقاء.

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وذكرت الصحيفة أن بيل لم يكتفي بذلك فقام بالتواصل بشكل شخصي مع أكثر من إداري بالنادي ليؤكد له على رغبته في الاستمرار بنفسه.

وكان بيل ضمن أسماء عديدة أصبحت مؤخرًا ضمن قائمة مرشحة للرحيل عن ريال مدريد بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق من جديد.

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وذكرت تقارير صحفية أن زيدان لا يمانع رحيل بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل تعويض جزءًا من نفقات الصفقات التي يقوم بها الفريق في الفترة الحالي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد أعلن عن ثلاث صفقات بالفعل وفي طريقه لإتمام المزيد من أجل الدعم قبل انطلاق الموسم الجديد، منها إيدن هازارد ولوكا يوفيتيش.