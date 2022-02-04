بيل يثير الجدل من جديد بالسخرية من قرارت أنشيلوتي

مرة أخرى يثير الجناح الويلزي جاريث بيل، حالة من الجدل، خلال مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا.

ريال ودع البطولة من الدور ربع النهائي، أمس، الخميس، بهدف أحرزه أليكس بيرينجور في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وشهد اللقاء حالة من السخرية على قرارات المدرب كارلو أنشيلوتي في ليلة خروج ريال من المسابقة.

كيف تصرف بيل؟

التقطت كاميرات برنامج "إل شيرينجيتو" النجم الويلزي وهو يضحك بشكل ملفت للأنظار، عندما عاد زميله إيدين هازارد إلى مقاعد البدلاء بعد الإحماء.

وكان البلجيكي يقوم بالاستعداد لدخول ارض الملعب، لكن أنشيلوتي قرر أن يجلس بعدها اللاعب على دكة البدلاء مرة أخرى.

وانفجر بيل ضاحكًا على هذا الموقف، قبل أن يظهر وهو يبتسم خلال معاناة الفريق في الدقيقة 75، ليبحث وقتها أنشيلوتي عن حلول، دون الاعتماد عليه، ليستمر الويلزي كبديل غير مستخدم.

بيل ليس وحده

قام جوسيب بيدريرول مقدم البرنامج كذلك، بالتعليق غاضبًا على مستويات بعض اللاعبين وقرارات أنشيلوتي أيضًا.

وقال خلال حديثه:"كروس لم يكن في حالته، رودريجو ليس هنا ولا تنتظره، أما فينيسيوس جونيور فمستواه كان متوسطًا ولكنه يمكنك أن يعطيك شيئًا ما لذلك اتركه على أرض الملعب".

وأضاف:"أنشيلوتي قام بتغيير فينيسيوس ووضع إيسكو بدلًا منه، وبعدها كنا سنذهب إلى الوقت الإضافي والنتيجة 0/0، لماذا لا تعتمد على جاريث بيل؟ استخدم تبديلاتك!".

وتابع:"لويس أراجونيس الذي تركنا منذ 8 سنوات، قال يومًا ما إذا لم تمتلك الحلول قم بخلط الأوراق نوعًا ما، ولكن يبدو أن أنشيلوتي سافر إلى بيلباو من أجل الراحة".

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