وكيل أعمال بيل يعلق على واقعة علم ويلز

تعرف على تصريحات وكيل أعمال بيل وكذلك رئيس ريال مدريد السابق

علّق جوناثان بارنت، وكيل أعمال لاعب ريال مدريد جاريث بيل، على أزمة رفع صاحب الـ 30 عامًا لعلم ويلز مصحوبًا بتعليقات رآها الجمهور الملكي مهينة.

بيل احتفل بتأهل ويلز لأمم أوروبا في 2020 برفع علم ويلز مصحوبًا بجملة "ويلز. جولف. مدريد. بهذا الترتيب" مما يشير إلى أنّ اللاعب يضع منتخب بلاده ثم رياضة الجولف أولوية قبل البلانكوس.

وبسؤال من شبكة ESPN حول إن كان هذا الاحتفال سيؤدي لأزمة بين بيل والنادي، قال بارنت: "لا يوجد أي شيء يدعو للقلق".

وكان رئيس نادي ريال مدريد السابق، رامون كالديرون، قد اعتبر الواقعة بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير.

وقال في تصريحات لصحيفة "أتلتيك": "بيل سوف يقضي فترة صعبة لأنه تصرف بطريقة طفولية للغاية حينما احتفل بهذه الطريقة".

وأوضح: "الجمهور يبدو غاضبًا أكثر من أي وقت مضى وخاصة وأنّ اللاعب يدّعي الإصابة في ريال مدريد ثم يتألق مع منتخب بلاده. أعتقد أنّ المدرب زين الدين زيدان لن يكون سعيدًا بما حدث".

رئيس الملكي السابق أشار إلى أنّ بيل تواجد في ريال مدريد لعدة سنوات ومع ذلك فشل في أن يكون جزءًا من الفريق وذلك لأنّه لا يتحدث الإسبانية ولا يستطيع التواصل مع الجمهور أو الصحافة بجانب تعرضه المستمر للإصابات.

واختتم: "حقيقة أنّ بيل كان أغلى صفقات ريال مدريد متجاوزًا كريستيانو رونالدو كان أزمة كبيرة لأن البعض انتظره أن يكون أفضل من البرتغالي أو يكون خليفته ولكنّه فشل في تقديم المنتظر منه وعلاقته حاليًا مع زيدان ليست في أفضل أحوالها".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى إمكانية عودة بيل إلى توتنهام تزامنًا مع قيادة جوزيه مورينيو للفريق.