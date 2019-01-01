بيل وخاميس وفينيسيوس خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة ليجانيس

زيدان يستبعد بيل نجوم ريال مدريد الثلاثة من مواجهة ليجانيس

استبعد المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان الثلاثي جاريث بيل وفينيسيوس جونيور وخاميس رودريجيز. والأسباب ما بين إصابات وأسباب فنية وظروف عائلية.

وأعلن ريال مدريد قائمته بشكل رسمي والتي ستواجه ليجانيس مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب كل من أودرويوزولا للإيقاف وخاميس رودريجيز لظروف عائلية، وناتشو فيرنانديز وماركو أسينسيو بسبب الإصابة، كما سيغيب النجم الويلزي جاريث بيل الذي سافر إلى العاصمة الإنجليزية لندن مساء أمس الثلاثاء من أجل إنهاء بعض الأمور الشخصية في ظل إصابته التي تعرض لها خلال التوقف الدولي الأخير.

فيما استبعد زيدان كل من إبراهيم دياز، وماريانو دياز، وفينيسيوس جونيور، لأسباب فنية، في ظل عودة لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز بعد تعافيهما من الإصابة.

وضمت القائمة كل من تيبو كورتوا وأريولا وألتوب في حراسة المرمى، داني كارفاخال وسيرخيو راموس ورافائيل فاران وإيدير ميليتاو وفيرلان ميندي في خط الدفاع.

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فريدريكو فالفيردي وتوني كروس وكارلوس هينريكي كاسيميرو ولوكا مودريتش وفرانشيسكو إيسكو في خط الوسط، وإيدين هازارد ولوكاس فاسكيز وكريم بينزيما ولوكا يوفيتش في خط الهجوم.