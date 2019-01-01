بيل: نريد تصدر مجموعتنا في تصفيات أوروبا

جاريث بيل نجم فريق ريال مدريد ومنتخب ويلز يؤكد على رغبة بلاده في تصدر مجموعة تصفيات أمم أوروبا التي تضم وصيف العالم منتخب كرواتيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف جاريث بيل نجم فريق ريال مدريد ومنتخب ويلز عن رغبته في تصدر منتخب بلاده لمجموعته في تصفيات بطولة أمم أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الفريق لديه القدرة على تحقيق النتائج التي ستقوده للصدارة.

وقال بيل: "نحن نريد التواجد في مركز من مراكز القمة، لا أعلم لماذا لا نتواجد هناك دومًا، ربما لأننا نكون ضمن الأطراف الأقل في المجموعات".

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وأضاف: "سندخل تلك التصفيات ونحن لدينا هدف واحد فقط وهو أن نتصدر تلك المجموعة بنهاية المباريات الخاصة بنا".

وأكمل: "نحن نعرف كل من كرواتيا وسلوفاكيا بشكل جيد، ونعلم أنهم يقدمون مستويات جيدة، لكن ذلك لن يكون سببًا في عدم تصدرنا للمجموعة".

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جدير بالذكر أن منتخب ويلز سيدخل مباراة سلوفاكيا وهو في المركز الثالث بدون نقاط حيث ستكون مباراته الأولى، بينما خاض كل من سلوفاكيا وكرواتيا وأزربيجان والمجر مباريات الجولة الأولى دونهم.