بيل محذرًا مودريتش: مواجهة ويلز وكرواتيا ستكون مختلفة هذه المرة

بيل يبعث رسالة خاصة لزميل رحلة الكفاح

بعث هداف ويلز التاريخي جاريث بيل رسالة لزميله الكرواتي لوكا مودريتش، مفادها أن منتخب بلاد الغال، لن يكون لقمة صائغة أمام وصيف أبطال العالم، كما جرت العادة دائمًا في المواجهات المباشرة بينهما.

وسيكون ثنائي ريال مدريد على موعد مع مباراة تنافسية من العيار الثقيل، عندما يحل أفضل لاعب في العالم العام الماضي ومنتخب بلاده الكرواتي ضيوفًا على ملعب "كارديف سيتي" لمواجهة صاحب الأرض المنتخب الويلزي مساء غد الأحد ضمن التصفيات المؤهلة لليورو.

وأصر بيل على أن منتخبه سيبذل قصارى جهده هذه المرة، لوقف مسلسل الهزائم المتكررة أمام الكروات، والتي كان آخرها السقوط في مباراة الدور الأول لهذه التصفيات بنتيجة 2-1، وحدث ذلك بعد 3 هزائم متتالية، منهم مباراة واحدة ودية واثنين ضمن تصفيات يورو 2012.

وقال بيل في حديثه مع الصحفيين "كلما لعبنا ضدهم (كرواتيا) خسرنا بفارق هدف، ودائمًا مباراتنا ضدهم تكون معقدة، لا شك أبدًا أن المنتخب الكرواتي من المنتخبات الرائعة، وقد أظهروا ذلك في كأس العالم.

وأضاف "نعلم أن الأمر سيكون صعبًا للغاية، لكن في اعتقادي أن إقامة المباراة على ملعبنا يعطينا ميزة عن المنافس لأن الجماهير ستدعمنا بكل قوة".

هذا هو جول



هذه هي كرة القدم pic.twitter.com/hE1EeSVm54 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 11, 2019

وختم "لعبنا أنا ومودريتش سويًا لفترة طويلة في توتنهام وريال مدريد، لذا نعرف بعضنا البعض بشكل جيد، ومواجهة الغد ستكون فرصة رائعة لأنهم هزمنا عدة مرات في الماضي".