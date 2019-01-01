بيل في لندن بإذن من ريال مدريد

ريال مدريد يمنح لاعبه الويلزي جاريث بيل الإذن للسفر للندن.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد قد حصل على إذن من قبل ناديه للسفر للندن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن اللاعب لن يكون متاحًا في مواجهة فريقه المقبلة أمام ليجانيس في الجولة الـ ١١ من الدوري الإسباني.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب يتواجد في العاصمة الإنجليزي لشأن شخصي يهتم به في هذا الوقت بعدما تم تسريب صور له في المطار.

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وكان بيل قد غاب عن مواجهتي مايوركا وجلطة سراي بسبب الإصابة وعلى الأغلب لن يتواجد في لقاء ليجانيس الذي يقام الأربعاء بسبب الإصابة.

وطلب بيل من نادي ريال مدريد عدم نشر أي تفاصيل حول إصابته التي تعرض لها مؤخرًا للحفاظ على خصوصيته وهو ما وافق عليه النادي الملكي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ١٨ نقطة وله مباراة مؤجلة أمام برشلونة.