بيل: سعيد بالتأهل لليورو وأشكر الجماهير

أبرز ما قاله جاريث بيل عقب تأهل ويلز لليورو

قال قائد المنتخب الويلزي جاريث بيل إنه حان الوقت الذي يساهم فيخ النجم أرون رامسي في انتصارات المنتخب مؤكدًا على قيمته كلاعب وعنصر هام.

وكان المنتخب الويلزي قد تمكن من التأهل ليورو 2020، بعد الفوز على نظيره المجري بثنائية نظيفة، في الجولة الثامنة من التصفيات.

وعقب المباراة، قال جاريث بيل إن التصفيات كانت صعبة والمنتخب الويلزي خاض منافسات شاقة من أجل الوصول إلى كأس الأمم الأوروبية.

وأضاف: "لقد تحسنا على مدى المنافسات، أردنا أن نحقق التأهل وكنا واثقين من تحقيق ذلك في النهاية لذلك نجحنا في الوصول"

وتابع: "لقد عرفنا منذ البداية أن هناك عملًا شاقًا ينتظرنا، قررنا الذهاب والاستمتاع بكرة القدم مع خوض المنافسة بكامل الرغبة في النجاح"

وأردف: "نتوجه بالشكر لكل من وثق في قدراتنا ولجماهيرنا التي كانت معنا دائمًا منذ البداية وحتى الآن، نحن مدينون لهم بلحظات النجاح تلك"

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يذكر أن جاريث بيل كان أحد أهم نجوم المنتخب الويلزي على الإطلاق طوال منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية.