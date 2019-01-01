وضعية بيل في ريال مدريد تثير غيرة فينيسيوس

البرازيلي خارج القائمة

أفادت مصادر مقربة من البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، أن الأخير غير سعيد بوضعيته في الفريق الملكي بعد استمرار استبعاده.

ولم يوجه زين الدين زيدان، المدير الفني، الدعوة لفينيسويس للتواجد في قائمة الفريق التي تواجه ريال سوسيداد مساء السبت.

الظاهرة يؤكد رغبته في التعاقد مع فينيسيوس جونيور

وذكرت "آس" أن مصادر مقربة من البرازيلي أكدت أنه يتقبل قرار المدرب ولكن لا يوافق عليه، خصوصاً بعد تواجد زميله جاريث بيل بالقائمة.

وأوضح المصدر أن استدعاء بيل رغم تصرفاته وتصريحاته الأخيرة مع منتخب بلاده الأسبوع الماضي يعد رسالة خطيرة للاعبين.

ورفض زيدان في الفترة الماضية توضيح أسباب استبعاد فينيسيوس، وأكد أن اللاعب مطالب بالعمل بجهد وقوة للحصول على مكان بالفريق.

ولعب الشاب البرازيلي 11 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، منها فقط أربعة لقاءات كأساسي، ومرة وحيدة لعب التسعين دقيقة كاملة.

وأكدت المصادر في نفس الوقت للصحيفة أن فينيسيوس عازم على الاستمرار مع نادٍ، ولا يفكر في المغادرة بيناير المقبل.

ويلتقي الميرينجي مساء السبت مع سوسيداد على ملعب "سانتياجو برنابيو" لحساب الجولة الثالثة عشر من منافسات الليجا.