بيل: إصابة رامسي ضربة قوية لنا

بيل جاهز بدنياً وهذا ليس بالأمر الهين هذا الموسم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جاريث بيل نجم منتخب ويلز اعتقاده بأن الفريق قادر على اجتياز إصابة آرون رامسي نجم خط الوسط، عن المباراة الأولى للفريق في تصفيات يورو 2020.

وقال بيل:"بالتأكيد هي ضربة كبيرة لنا، إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا وسنفتقده بالتأكيد".

وأضاف:"ولكن ذلك يمنح شخص آخر فرصة للظهور والقيام بعمل جيد، ونتمنى أن يساعد الفريق على الفوز".

أما عن حالته البدنية فقال:"أنا في كامل لياقتي وجاهز للعب، وأستمتع بالوجود هنا وأنا متحفز لبداية الموسم الدولي".

يذكر أن منتخب ويلز يفتتح منافسات المجموعة الخامسة لتصفيات يورو 2020 بمواجهة سلوفاكيا.