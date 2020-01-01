بيليه ينفي شعوره بالاكتئاب بعد المرض

نجل بيليه أكد دخول والده في حالة اكتئاب

رد الأسطورة البرازيلية بيليه، على تصريحات نجله السابقة، التي كشف فيها أن الجوهرة السوداء يعاني من اكتئاب بسبب المرضي.

ويعاني بيليه من الآلام في الفخذ، جعلته يستخدم العكاز في المشي، ما سبب له حالة نفسية سيئة.

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وقال بيليه في تصريحات صحفية: "لا أعرف إذا كنت أسأت الفهم، لقد عانيت بالفعل خلال السنوات الماضية، وخضعت لعملية جراحية، مما عطل ظهوري كثيراً وشعر الناس بالقلق".

وواصل: "أشكرهم كثيراً على شعورهم، لقد وصلت اليوم بمساعدة العكاز، أنا بخير ولكن بالطبع لا يمكنني ركوب الدراجة".

وتابع: "عندما مرضت واضطرت لإجراء مقابلة صحفية، ذكرت أنني حزين، ولكن الآن أنا بخير، كنت اعاني من تورم في الأوتار تجعل الحركة صعبة".

وتطرق صاحب الـ 79 عاماً عن مسيرته في كرة القدم، وقال: "لم أتخيل قط أنني سأكون لاعباً عظيماً في كرة القدم، عندما قدم سانتوس عرضاً وأنا في الثالثة عشر من عمي ظننت أنها مزحة".

وأضاف: "كنت أشعر أنني احلم، والدي أخذني إلى محطة الحافلات كي أستقل الحافلة للتدريب، الأمر كان كأنه شيء من عالم آخر، الآن بعض اللاعبين يأخذون طائرات خاصة للتجول، الحياة تكون مضحكة في بعض الأوقات".

جدير بالذكر أنّ بيليه اختير أفضل لاعب في القرن العشرين بقائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم.