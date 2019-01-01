بيليه يغيب عن افتتاح كوبا أمريكا

تعرف على سر غياب بيليه عن افتتاح بطولة الكوبا

يغيب بيليه، أسطورة المنتخب البرازيلي، عن افتتاح بطولة كوبا أمريكا رغم تلقيه دعوة للحضور.

البرازيل تنظم بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق فجر السبت بمواجهة بين أصحاب الأرض وبوليفيا.

وذكرت صحيفة "TyC" الأرجنتينة أنّ بيليه لن يستطيع حضور افتتاح بطولة كوبا أمريكا رغم أنّها على الأراضي البرازيلية ورغم تلقيه دعوة للحضور.

وكشفت الصحيفة أنّ السبب وراء ذلك هو الحالة الصحية السيئة للجوهرة السمراء بجانب انشغال صاحب الـ 78 عامًا بتصوير فيلمًا وثائقيًا عنه.

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هل يمكن لـ"ميسي ورفاقه " الوصول إلى منتخب أوروجواي - الأكثر تتويجًا بكوبا أمريكا ؟🤔 pic.twitter.com/Gvc6vZHvS3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

جدير بالذكر أنّ بيليه تعرض لوعكة صحية في أبريل الماضي والتي دخل على أثرها المستشفى.

ولم يسبق لبيليه تحقيق بطولة كوبا أمريكا إذ لم يشارك سوى مرة واحدة فقط في 1959 وخسر النهائي أمام الأرجنتين كما أحرز لقب الهداف.