بيليه يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

بيليه يغادر مستشفى باريس بعد استقرار حالته الصحية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

توجه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه بالشكر إلى الطاقم الطبي في مستشفى باريس بعد فترة قصيرة قضاها هناك.

وكان بيليه قد سافر إلى باريس بعد مغادرة المستشفى في ريو دي جانيرو من أجل القيام ببعض الزيارات والمؤتمرات.

وعقب سفره إلى باريس مر بيليه بوعكة صحية اضطر على إثرها إلى تعطيل بعض الزيارات التي كان من المقرر له إتمامها.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وغادر بيليه المستشفى صباح اليوم بعدما توجه بالشكر للطاقم الطبي الموجود في المستشفى على الخدمات التي قدموها له في الأيام التي قضاها هناك.

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ومن المقرر أن يصل بيليه إلى ريو دي جانيرو غدًا، على أن يستكمل تحركاته في البرازيل بشكل طبيعي لاحقًا.