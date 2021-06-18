بيليه يثير دموع نيمار مع البرازيل

نيمار غير مشغول برقم بيليه وأسطورة البرازيل مُبتهج لرؤية نجم باريس

لا يشغل البرازيلي نيمار دا سيلفا نفسه بالاقتراب من رقم أسطورة بلاده بيليه والتربع على عرش هدافي السيليساو فمجرد تمثيل بلاده هو الشرف والبهجة له، لكن بيليه نفسه يبدو أكثر سعادة بما يحققه نيمار رغم اقترابه من كسر رقمه.

نيمار يقترب من رقم بيليه

يفصل نيمار عن رقم أسطورة الكرة البرازيلية بيليه، تسعة أهداف بعدما سجل هدفًا في فوز بلاده على بيرو 4-0 مساء أمس الخميس في كوبا أمريكا ليرفع رصيده من الهداف بقميص السليساو إلى 68 هدفًا.

نيمار أجهض بالبكاء بعد تسجيله هدف بلاده الثاني في مرمى بيرو في الدقيقة 68 في البطولة التي تحتضنها بلاده بشكل استثنائي بعد سحب التنظيم المشترك من كولومبيا بسبب المظاهرات والاضطرابات ومن الأرجنتين ببب تفشي الإصابات بجائحة فيروس كورونا.

ويتصدر بيليه، المتوج بكأس العالم 3 مرات مع البرازيل، قائمة هدافي بلاده برصيد 77 هدفًا.

تمثيل البرازيل الشرف الأهم لنيمار

وتحدث نيمار عقب اللقاء وقال عن اقترابه من رقم بيليه: "يقترب مني؛ مررت بالكثير خلال العامين الماضيين".

وتابع نجم باريس سان جيرمان "عدد الأهداف ليس شيئًا بجانب بهجتي للعب للبرازيل وتمثيل بلادي وعائلتي. نمر بلحظة صعبة جدًا في البرازيل".

واصل نيمار "أن أكون قدوة لأخرين وأجعل الناس سعداء أمر يمنحني السعادة. أحب القصة التي دونتها هنا؛ أود أن تفخر عائلتي وأصدقائي. أتمنى لكل من يحب كرة القدم أن يكون فخورًا بي، لأن هذه الأرقام لا تعني شيئًا؛ الفخر الوحيد هو تمثيل البرازيل".

بيليه واثق من تخطي نيمار لرقمه

هنأ أسطورة الكرة البرازيلية بيليه نيمار على ما يحققه واثقًا من كسره لرقمه وكتب له عبر حساب الرسمي على إنستجرام مرفقًا ما كتبه بصورة له يحتضن نيمار: "كلما رأيت هذا الولد يبتسم من المستحيل ألا أبتسم وكأنها عدوى. أحب كل البرازيليين، أسعد دائمًا برؤيته يلعب كرة القدم، اليوم اقترب خطوة من رقمي القياسي التهديفي مع منتخب البرازيل. وواثق من أنه سيصل إليه بنفس البهجة التي رأيته منذ رؤيتي له يلعب".

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