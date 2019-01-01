بيليه: مبابي لا يحتاج لمغادرة باريس سان جيرمان

بيليه يرى أن مبابي لا يحتاج إلى مغادرة باريس سان جيرمان وذلك في ظل اهتمام ريال مدريد وزين الدين زيدان به

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رأى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه أن النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لا يحتاج إلى مغادرة باريس سان جيرمان في الوقت الحالي.

وكان كيليان مبابي قد ارتبط بمفاوضات مع ريال مدريد من أجل الانتقال إلى العاصمة الإسبانية في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحول ذلك، رأى الأسطورة بيليه أن مبابي يشبهه كثيرًا عندما كان لاعبًا، لذا فهو من أبرز المعجبين بما يقدمه.

وقال بيليه: "كيف يبدو مبابي؟ إنه بالطبع ليس وسيمًا مثلي (يضحك) ولكننا قريبون من بعضنا في القدرة على المراوغة وطريقة اللعب"

وأضاف: "لقد كان الفهم والقدرة على اتخاذ القرار في ثانية واحدة أخد أهم ما ميزني في حياتي كلاعب، هو يشبهني في هذا الجانب"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢ أبريل ٢٠١٩

وحول ما يفتقده مبابي ليصبح مثل بيليه قال الجوهرة السمراء: "هو يمتلك الموهبة، ولكن كرة القدم باتت أكثر اعتمادًا على الجانب البدني في الوقت الحالي، سيكون على مبابي التركيز على هذا الجانب من أجل ملائمة متطلبات العصر"

وأضاف: "إنه شاب ولا زال في إطار التعلم، هو يتدرب ويحاول كثيرًا من أجل التطور وهذا شيء إيجابي للغاية"

وحول باريس سان جيرمان رأى بيليه أن مبابي لا يحتاج إلى مغادرة نادي العاصمة الفرنسية ليصبح أفضل لاعب في العالم.

وقال بيليه: "لا أعتقد أنه يحتاج إلى الذهاب إلى مكان آخر، هو فقط عليه الاستمرار على هذا النسق وسيصبح الأفضل في العالم وهو في باريس سان جيرمان"

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يذكر أن بيليه كان من أول المعجبين بمبابي منذ ظهوره وتجربته الأولى في موناكو الفرنسي.