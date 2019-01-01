بيليه: أنا سعيد بتصدي بانكس لكرتي!

الأسطورة البرازيلية بيليه ينعى الحارس الإنجليزي الراحل جوردون بانكس

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب الأسطورة البرازيلية بيليه عن حزنه لرحيل الحارس الإنجليزي المعتزل جوردون بانكس عن عالمنا عن عُمر يناهز الـ 81.

وقال بيليه في صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت: "كثير من الناس يتذكرون جوردون بانكس بالتصدي الذي قام به أمامي في كأس العالم 1970، وأنا أتفهم السبب، التصدي كان أحد أجمل التصديات التي رأيتها في حياتي بالملعب، وربما من آلاف المباريات التي شاهدتها منذ ذلك الحين".

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كما أضاف اللاعب المتوج بكأس العالم ثلاث مرات: "لاعب كرة القدم يعرف بالتحديد أين سيضرب كرته، لقد لعبت الكرة برأسي في المكان الذي كنت أريده بالتحديد وكنت أستعد للاحتفال، ولكن بانكس ظهر فجأة وتصدى لرأسيتي بطريقة لم أكن أظن إنها ممكنة، لم أصدق ما رأيته حتى مشاهدتي لهذه اللعبة حتى الآن، لقد تحرك بعيدًا بسرعة كبيرة".

وتابع أسطورة السامبا حديثه وقال: "لقد أحرزت الكثير من الأهداف في مسيرتي، ولكن الكثير من الناس يسألوني عن هذا التصدي عند مقابلتي لأنه كان تصدٍ فريد من نوعه، ولكن بالنسبة لي فأنا أتذكر جوردون بانكس بصداقته وطيبته وترحابه، لذلك أنا سعيد بتصديه لكرتي لأنها كانت بداية علاقة لصداقتنا التي ستظل كنزًا بالنسبة لي، كلما كنت ألتقيه كنت أشعر وكأننا لم نفترق أبدًا".

واختتم بيليه حديثه وقال: "أشعر بحزن كبير في قلبي اليوم، أرسل التعازي لأسرته التي كان يفخر بها، أرقد بسلام يا صديقي، لقد كنت حارس مرمى رائع ولكنك انسان أروع".