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قدم جود بيلينجهام عرضًا مبهرًا آخر في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، وسجل بتسديدة نصف طائرة رائعة ساعدت ريال مدريد على تحقيق فوز كبير على بي إس في آيندهوفن. وأثار هدفه تشبيهات فورية بأسطورة النادي زين الدين زيدان، ليرد الدولي الإنجليزي بتواضع لافت.

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بيلينجهام يتألق في فوز ريال مدريد الكبير على آيندهوفن

قدم بيلينجهام أداءً رائعًا آخر مساء الثلاثاء، وسجل هدفًا مذهلًا بينما حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا بنتيجة 5 مقابل 1 على بي إس في آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا. وسجل الدولي الإنجليزي بتسديدة استثنائية نصف طائرة، اختتم بها هجمة أبرزت مستواه الرائع.

ويقدم بيلينجهام مستويات مذهلة منذ بداية الموسم، إذ يواصل دفع ريال مدريد إلى الأمام. وأثار أداؤه الأخير في البطولة الأوروبية حماس المتابعين على الفور، وقارن كثيرون مباشرة بين لاعب الوسط وأيقونة ريال مدريد زيدان.

النجم الإنجليزي يرفض تشبيهه بزيدان

رغم تزايد الحديث عن أوجه الشبه بينه وبين الأسطورة الفرنسي، رفض لاعب وسط بوروسيا دورتموند السابق هذه المقارنات. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد الفوز المقنع، سارع بيلينجهام إلى التأكيد على الفارق بينه وبين أيقونة النادي.

وقال بيلينجهام، وفقًا لما نقله Onze Mondial: «تشبيهي بزيدان؟ لا، هذا مبالغ فيه. إنه هدف جميل، لكن لا. زيدان أفضل مني بكثير، وأكثر أناقة بكثير. كان مثلي الأعلى في طفولتي، وهو أفضل بكثير».

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وأما عن تجديد عقده:"لم أدخل في مفاوضات مع النادي حتى الآن، رأيت بعض التقارير وتحدثت مع عائلتي للاستفسار عن مدى صحتها".

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تشابه في الأسلوب والقميص الشهير رقم خمسة

ورغم رد بيلينجهام المتواضع، يسهل فهم سبب الربط بينهما لدى المشجعين والمحللين. فإلى جانب أناقته السلسة في التعامل مع الكرة، يرتدي الإنجليزي أيضًا القميص غير المعتاد رقم خمسة، الذي اشتهر به زيدان في مدريد.

فضلًا عن ذلك، أصبح بيلينجهام لاعبًا أساسيًا في ريال مدريد منذ وصوله من دورتموند عام 2023. وخلال هذه الفترة، ساعد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا الفريق على الفوز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني، وكأس الإنتركونتيننتال. وفي المجمل، سجل 53 هدفًا وصنع 38 هدفًا خلال 158 مباراة في مختلف المسابقات.

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التركيز يتحول إلى مواجهة ديبورتيفو ألافيس

ويتطلع بيلينجهام وزملاؤه الآن إلى نقل الزخم الذي حققوه أوروبيًا إلى المنافسات المحلية. ويعود ريال مدريد إلى مباريات الدوري الإسباني هذا الأسبوع بمواجهة ديبورتيفو ألافيس.